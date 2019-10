Marica Pellegrinelli, svolta sexy dopo Eros: la foto senza reggiseno spiazza. Ma i fan notano un dettaglio preoccupante

Si è parlato molto di Marica Pellegrinelli nell’estate 2019. La modella e Eros Ramazzotti hanno annunciato ufficialmente la loro separazione e lei, poco dopo, è stata vista insieme a un altro uomo. Uomo con il quale, poi, è stata ufficializzata la relazione. Nel senso che i due sono stati pizzicati più volte insieme, anche in atteggiamenti teneri. I fan di Eros Ramazzotti non hanno preso bene il comportamento di Marica Pellegrinelli che, dopo la fine del matrimonio con il cantante si è subito buttata tra le braccia del rampollo Charley Vezza. E quindi le hanno detto di tutto di più.

Eros, però, che è un uomo buono, ha deciso di difendere la ex moglie e così ha messo tutti a tacere. “Ho sentito molte cose non belle sul conto di Marica questa settimana, e volevo dirvi che le cose non stanno come pensate – ha detto Eros in un video – È una situazione che si trascina da un po’ di tempo e solo ora abbiamo deciso di dividerci. Tutto quello che di brutto ho letto su di lei non è vero: Marica è una bravissima mamma, una donna fantastica, non un’arrampicatrice e tutte le altre schifezze di cui è accusata”. Continua a leggere dopo









Un signore, Eros, non c’è niente da fare. Tra lui e la ex moglie le cose non andavano e, anche per il bene dei figli, hanno deciso di mettere un punto. E lei ha trovato un altro. Chissà quante cose le diranno ora che, dopo aver chiuso col marito, trovato un altro uomo, posa anche nuda senza reggiseno. Nelle ultime ore Marica ha postato su Instagram una foto che la ritrae in tutta la sua bellezza mozzafiato. Alta, magra, fisico tonico, occhi azzurrissimi, sguardo da cerbiatta. Continua a leggere dopo la foto





Nell’ultima foto su Instagram, Marica mette in mostra il suo lato provocante. Marica posa senza reggiseno (ma non si vede nulla) con le braccia poggiate sul seno, a coprirlo. Pantaloni di vernice, cappello verde militare, niente reggiseno: Marica Pellegrinelli ha lasciato i suoi fan senza fiato. Lo sguardo ammaliante, il fisico mozzafiato, la sicurezza di sé: Marica è una dea. I fan impazziscono: “Sei stupenda”, “Boom” e cuori a non finire. Ma sono in tanti quelli che notano un dettaglio… Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram 31.05.19 🐉 one-take wonder by @emanueleferrariph Un post condiviso da Marica Pellegrinelli (@maricapellegrinelli) in data: 30 Set 2019 alle ore 9:09 PDT

Che dettaglio? La sua magrezza, una magrezza estrema. Si legge infatti tra i commenti: “Meglio che mangi un po’ Marica😜😜😜 L’omo vero piace la carne..”, “Pelle e ossa”, “Mangia un po’”. In effetti Marica è molto magra ma bisogna dire che è sempre stata così… In fondo fa la modella. Però in effetti qualche chilo in più non le starebbe male. E voi che ne dite?

“Ha vinto lei”. Marica Pellegrinelli: dopo l’addio a Eros Ramazzotti, ecco cosa succede