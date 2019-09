Il successo di Giulia De Lellis sembra inarrestabile. Il primo libro della ex corteggiatrice di Uomini e Donne “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza” è diventato in poche settimane un vero e proprio caso editoriale, con migliaia di copie vendute già dal primo giorno nelle librerie. Proprio lei, che non ha mai letto un libro in vita sua, ha scalato le classifiche su Amazon e Ibs.

Il suo (scritto con Stella Pulpo) è il più venduto in Italia, superando di molto persino l’ultima fatica di Stephen King, “L’Istituto”. Un vero trionfo, insomma, per Giulietta. Naturalmente, dopo le interviste a Verissimo e a Domenica In, la De Lellis continua a essere molto attiva su Instagram, dove ad oggi conta oltre 4 milioni di follower. A loro chiede e dà consigli su moda e bellezza e confida anche dettagli sulla sua vita privata. (Continua dopo la foto)









Giulia De Lellis sta vivendo un periodo d’oro anche sul fronte sentimentale. Con Andrea Iannone, il pilota di MotoGp che ha avuto una lunga storia con Belen Rodriguez, l’amore procede a gonfie vele e proprio in queste ore i due sono partiti per una vacanza per riposarsi dopo un periodo di forte stress per i tanti impegni di lavoro. Ovviamente Giulia l’ha comunicato via Instagram, con una serie di Storie girate a bordo dell’aereo. (Continua dopo la foto)





“Starò via cinque settimane e il mio fidanzato è stato molto chiaro: posso portarmi solo la mia valigia media”, ha esordito Giulietta nelle sue Storie di Instagram prima di mostrare al suo esercito di fan tutti i prodotti beauty che è solita portare con sé quando vola. Fin qui niente di anomalo, ma è andando avanti con le Storie e il racconto delle creme che ha messo in valigia che arriva una confessione che ha inevitabilmente preoccupato i suoi seguaci. (Continua dopo le foto)







Pur non entrando troppo nei dettagli, Giulia De Lellis ha rivelato di avere un problema alla pelle. “Non sono mai stata a questo livello”, ha raccontato l’influencer, dicendo anche che ha fatto delle analisi e si è rivolta a un medico, che le ha prescritto una cura da fare nei prossimi mesi. “Ho fatto delle analisi e il mio medico mi ha dato delle creme apposite” ha aggiunto per poi promettere di condividere presto tutti i momenti della sua cura, in modo da essere di esempio a chi come lei soffre di problemi alla pelle ma ricordando anche di rivolgersi sempre a degli specialisti.

