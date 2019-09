Eva Henger è stata tra gli ospiti di Barbara D’Urso nell’ultima puntata di Domenica Live. Si parla molto di lei ultimamente per via delle accuse choc rivolte al fidanzato della figlia Mercedesz, Lucas Peracchi. Eva è molto provata dalla situazione che sta vivendo, con la figlia che si è allontanata da lei. Stando al racconto che l’ex attrice ha fatto a Barbara d’Urso, Lucas avrebbe più volte alzato le mani su Mercedesz.

Ne sarebbe scaturito un tira e molla tra i due, che sui social sembrano una coppia unita e felice, e ripetute fughe della 28enne dalla madre. Ora Eva ha perso i contatti con la figlia, che considera "plagiata" dal fidanzato e davanti alle telecamere di Canale Cinque, le ha rivolto un accorato appello perché torni a farsi sentire ed esca da un rapporto che le sta facendo solo del male.









Al momento Mercedesz e Lucas Peracchi non hanno replicato all'intervista rilasciata da Eva Henger nel salotto di Domenica Live. E anche nei giorni scorsi, quando Eva aveva affidato le sue preoccupazioni ai social e alle pagine della rivista Nuovo, i due erano rimasti in silenzio. A guardare i profili Instagram di madre e figlia, sembra solo che per entrambe l'estate non sia ancora finita.





Eva e Mercedesz continuano infatti a postare scatti bollenti in bikini anche ad autunno iniziato. E, inevitabilmente, mandano in estasi i rispettivi follower. Solo l'altro giorno, per esempio, Eva ha dimostrato ancora una volta di avere un fisico che farebbe invidia alle ventenni. L'ex attrice, 47 anni, ha pubblicato una foto di spalle in piscina, con il lato B incorniciato da un mini costume.







In posa con indosso un bikini striminzito, Eva Henger dà il buongiorno ai suoi tanti fan di Instagram e alza decisamente la temperatura. Fisico perfetto e curve da urlo. Come farà a mantenere una forma così straordinaria? Di sicuro Madre Natura avrà fatto la sua parte, ma Eva dal canto suo non ha ancora svelato i suoi segreti di bellezza. L’unica certezza è che di fronte al suo corpo statuario i fan l’hanno riempita di complimenti: “Sei più bella che mai”, “Mamma mia, wow”, “Sempre più divina”, si legge sotto.

