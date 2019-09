Ilary Blasi, il giallo della pizza manda in tilt i social. Perché tutti hanno notato…

Ilary Blasi posta una foto in pizzeria e scatta il giallo sui social. La moglie di Francesco Totti ha pubblicato su Instagram una foto mentre mangia uno spicchio di pizza ed è subito caos. Ilary Blasi, alla quale è stata affidata la conduzione di Eurogames, il programma che si ispira a Giochi senza frontiere, è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. Sempre in forma smagliante, fisico magro, asciutto, tonico. La perfezione. Ma Ilary mangerà la pizza? La pasta? E tutte quelle cose deliziose che da sempre vengono demonizzate?

Beh, pare proprio di sì. È stata proprio lei a postare la foto mentre addenta un bello spicchio di pizza scrivendo nella didascalia: “Hai detto pizza?”. Poco dopo aver postato la foto, sui social tutti i follower si sono interrogati su una cosa molto strana… Da dove avesse preso quello spicchio di pizza. Prima di scoprire di più, ricordiamo che Ilary Blasi era in pizzeria per festeggiare il compleanno del marito, Francesco Totti, che ha scelto un locale in zona Pisana per festeggiare in famiglia. Continua a leggere dopo la foto









Ma qual è il problema con la pizza di Ilary? I tantissimi fan si sono chiesti come abbia fatto a mangiare uno spicchio se la pizza appare integra. Dove avete già sentito questa storia? Oh sì, una cosa simile era capitata con Chiara Ferragni che aveva postato una foto davanti a una bella pizza e con uno spicchio di pizza in mano. Il vero problema? La pizza di Chiara Ferragni era intera. E lo spicchio, allora, da dove arrivava? Mistero. Continua a leggere dopo la foto





Ecco dove avevate già sentito questa storia… E dunque anche Ilary ha voluto “fregare” i fan facendo vedere che mangia la pizza quando in realtà non è così? È stata proprio Ilary a chiarire l’arcano su Instagram. Ma c’è bisogno? Non è evidente che alla pizza manca uno spicchio? La gente, sui social, ha davvero molto tempo da perdere… Non si sono accorti che alla pizza di Ilary manca uno spicchio? Ma Ilary, che di ironia ne ha da vendere, ha replicato prontamente. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Hai detto pizza? Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 27 Set 2019 alle ore 1:34 PDT



Cosa ha fatto? Ilary Blasi ha postato una foto che mette in evidenza il pezzo di pizza che manca dalla sua pizza. E quindi Ilary la sta mangiando davvero. Chiusa la faccenda. “Mi state facendo tutti la stessa domanda, ma pensate davvero che Francesco sia sempre a casa? Magari, mi aiuterebbe con i bambini…” ha detto Ilary Blasi dopo la presentazione di Eurogames. E ha aggiunto: “Finora non ho sentito molto la differenza, c’è stata l’estate, e d’estate uno sta in vacanza, ora rinizia tutto”.

