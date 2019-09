Venerdì 27 settembre Francesco Totti ha spento 43 anni candeline. Per lui è stato il primo compleanno lontano da Trigoria e l’ha festeggiato con la moglie Ilary Blasi e gli amici più cari. Locale esclusivo? Party blindato? Vip? Niente di tutto questo: il Capitano ha scelto di celebrare il suo 43esimo compleanno tra pochi intimi e in pizzeria, come scrive Il Messaggero, che pubblica anche una foto del tavolo.

Ilary l’ha raggiunto dopo le prove di ‘Eurogames’, il programma che la signora Totti conduce tutti i giovedì sera su Canale 5 con Alvin che richiama quel grande successo internazionale che per lunghi anni è stato lo show ‘Giochi senza frontiere’. Francesco Totti ha scelto di brindare in un locale semplice che si trova nel quartiere Pisana a Roma, tra i clienti del ristorante increduli che hanno poi postato qualche immagine sui social. (Continua dopo la foto)









Anche Ilary Blasi, che da quest’estate è diventata attivissima su Instagram, ha pubblicato uno scatto mentre si gode una bella pizza con il prosciutto. “Hai detto pizza?”, scrive. Pioggia di like e di commenti immediata. Ilary, che come mostrano le sue Storie aveva appena lasciato il backstage di Eurogames, è come sempre bellissima. Ha i capelli lisci, raccolti in una coda di cavallo bassa e indossa un top bianco con ruches. (Continua dopo la foto)





Ma c’è un altro dettaglio che salta subito all’occhio: gli orecchini. Sono dorati, a doppio cerchio, e donano un tocco in più al suo look semplice. Non è certo la prima volta che Ilary Blasi dimostra di seguire le tendenze, questa è solo l’ennesima dimostrazione: il maxi orecchino, possibilmente tondo, è uno dei must dell’autunno 2019. Anche Meghan Markle ha fatto sua questa moda e infatti durante il recente viaggio in Africa ha sfoggiato grossi orecchini dorati pendenti, abbinati a un outfit semplice. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Hai detto pizza? Un post condiviso da Ilary Blasi (@ilaryblasi) in data: 27 Set 2019 alle ore 1:34 PDT



I più attenti avranno già ricordato che Ilary Blasi indossava vistosi orecchini a cerchio anche sul palco di ‘Eurogames’. Per la seconda puntata dello show, però, la conduttrice è stata accusata di aver esagerato con gli accessori. Si è presentata con una tuta oversize bianca con un leggero scollo a V e stivaletti con tacchi a spillo in tinta. Poi, oltre agli orecchini, anche diverse catene d’oro al collo e un’acconciatura elaborata. Per molti un outfit più pulito le avrebbe donato di più.

Valeria Marini esce allo scoperto con il nuovo fidanzato: ha 17 anni meno di lei