“Mamma, quanto sei forte”. La foto dell’attrice in ospedale preoccupa tutti

“Quanto sei forte mamma”. Così la bellissima attrice scrive nella didascalia della foto che ha subito destato preoccupazione tra i suoi fan. Ha infatti condiviso in ospedale dove è ricoverata la sua mamma che sorride, proprio insieme alla figlia che è lì con lei, a fianco del suo letto. Lei è Matilde Gioli. L’attrice, che è una delle giovani promesse della tv e del cinema italiani e abbiamo visto anche sul red carpet di Venezia 76, non spiega il motivo del ricovero in ospedale della madre.

Si limita ad incoraggiare la donna attraverso una foto semplice, che ha subito toccato il cuore dei suoi follower. In poche ore sono già tantissimi i messaggi di auguri di pronta guarigione rivolti alla sua mamma, oltre a numerosi cuori per Matilde. Tutti vicini a lei e alla sua mamma in questo momento. Anche tanti volti noti dello spettacolo hanno subito commentato il post. (Continua dopo la foto)









Da Nicoletta Romanoff a Michela Coppa passando per Marica Pellegrinelli e Cristina Marino. Come detto, Matilde Gioli non spiega il motivo per cui la sua mamma si trova in ospedale. In questi anni la Gioli ha potuto contare solo sul suo appoggio avendo perso il papà quando aveva 23 anni. Un dolore grande per l’attrice che non ha mai nascosto il suo dolore nelle interviste. (Continua dopo la foto)





“Il mio papà si è ammalato e, in pochissimo tempo, ci ha lasciato – ha raccontato Matilde tempo fa in un’intervista rilasciata alla rivista Grazia – Io non avevo ancora 23 anni. I miei fratelli piccoli lo hanno avuto per così poco: diventare adulti senza un padre è dura. Cerco di non soffermarmici troppo, perché mi fa star male”. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Mamma quanto sei forte. #Mamy&Me Un post condiviso da Matilde Lojacono Gioli (@matildegioli) in data: 28 Set 2019 alle ore 2:06 PDT



Matilde porta anche il cognome della mamma. Il suo vero nome infatti è Matilde Lojacono, ma all’inizio della sua carriera su suggerimento di Virzì decise di avere un nome d’arte: “È stato Virzì a suggerirmelo, per proteggermi in un mondo che non conoscevo. Disse: ‘Creati un avatar, Gioli è l’attrice, Lojacono sei tu’. Un consiglio molto affettuoso, mi è servito”, spiegava alla Gazzetta dello Sport. Dalla madre, poi, Matilde ha ereditato anche la bellezza, come notano molti fan che, come detto, in questo momento non le fanno mancare tutto il loro supporto.

