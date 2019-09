Mercedesz Henger è la bellissima figlia della più nota Eva, che in questi giorni sta facendo molto parlare. L’attrice ha infatti rilasciato un’intervista al settimanale Nuovo in cui ha rivelato dei retroscena inediti e pesantissimi legati alla relazione della figlia e Lucas Peracchi, che molti ricordano sul trono di Uomini e Donne. “Lucas è un manipolatore e mia figlia è succube”, ha dichiarato Eva Henger alla rivista diretta da Riccardo Signoretti, che aveva anticipato lo scoop sul suo profilo Instagram.

“Due mesi fa è successa una cosa gravissima – ha continuato Eva – Mia figlia ha subito un torto che nessuna donna dovrebbe subire. Non voglio aggiungere altro: ho chiesto spiegazioni a Lucas e lui ha scaricato la colpa su Mercedesz. Quando però ho scoperto che mentiva, l’ho rimproverato dicendogli che forse i suoi genitori hanno ragione quando dicono che deve crescere”. (Continua dopo la foto)









“Magari l’avesse solo tradita o le avesse messo solo le mani addosso come fa spesso – ha continuato Eva – Preferisco non parlarne, è un argomento troppo delicato. Sono stufa di vedere mia figlia così cambiata, è come se fosse lobotomizzata. Capisco l’amore e capisco anche una dipendenza se…..e da una persona. Però per me nessuno dovrebbe permettere a qualcuno altro di privarlo della sua dignità. Il loro è un rapporto malato, che non ha nulla a che vedere con quello idilliaco che mostrano”. (Continua dopo la foto)





La replica di Mercedesz e Lucas non è ancora arrivata, nonostante l’appello di mamma Eva perché tornino a parlarsi. La modella 28enne, che abbiamo conosciuto meglio all’Isola dei Famosi, continua a godersi le ultime giornate di sole anche se l’autunno è già iniziato. E continua a pubblicare scatti hot dalla Sardegna sul suo profilo Instagram, dove spesso delizia i suoi tanti fan con foto che mettono in risalto il suo fisico da urlo. L’ultima, poi. ha davvero fatto boom di like e di commenti. (Continua dopo foto e post)







“Quanti di voi vanno regolarmente in palestra?”, scrive Mercedesz Henger nella didascalia che accompagna il suo ultimo, super sensuale, scatto (realizzato da Peracchi). Mercedesz posa di profilo, ha i capelli raccolti in una coda di cavallo e indossa un bikini rosa, ma tutti fissi sulle sue curve provocanti, seno e lato B: “Spettacolo!”, “Meravigliosa!”, “Che donna!”, “Così però non si vede il mare?! Bella!”, “Un incanto!”, si legge tra i tantissimi messaggi.

