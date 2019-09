Emma Marrone, una notizia grandiosa! La cantante salentina è tornata sui social dopo l’annuncio, lo scorso 20 settembre, di uno stop forzata dalla musica per risolvere un problema di salute e ora, 8 giorni dopo quel post che ha preoccupato tutti, mostra la foto di un braccialetto identificativo di quelli utilizzati in ospedale e aggiorna i suoi tantissimi fan, gli stessi che per più di una settimana non hanno mai smesso di riempirla di affetto.

E sì, è un bellissimo aggiornamento. Emma spiega di avere bisogno ancora di un po’ di tempo e riposo per riacquistare le forze, ma nel lungo post scritto sotto allo scatto del braccialetto lascia intendere che il peggio sia passato. E ancora una volta la cantante rassicura e ringrazia tutte le persone che le sono state vicine nell’affrontare questo brutto momento che pare finalmente finito. (Continua dopo la foto)









“Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura…ma è andata – annuncia Emma Marrone – Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto. Mando un bacio a tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me e ringrazio per tutto l’amore che ho ricevuto e che mi ha dato la spinta a combattere con più forza e coraggio del solito”. (Continua dopo la foto)





“Mando un bacio molto più grande a tutte quelle persone che ancora non possono smettere di combattere – continua la cantante salentina – Tenete duro, io sono con voi! La serenità sta pian piano prendendo il posto della paura… Piango di gioia finalmente! Vi voglio un mondo di bene EMMA”. Aveva detto che sarebbe tornata perché ha ancora tante cose belle da vivere con i suoi fan e ha mantenuto la promessa.

(Continua dopo foto e post)







Inutile dire che nel giro di pochi minuti (non ore: minuti) il post di Emma Marrone è stato preso d’assalto dal suo esercito di fan. Tutti, ovviamente, felicissimi per la notizia. I fan, che come detto in questi 8 giorni hanno continuato a manifestarle il loro sostegno e hanno anche festeggiato i suoi dieci anni di carriera, non vedono l’ora di rivederla.

