“La prevenzione salva la vita”. Paola Ferrari mostra la foto con il carcinoma al viso e spiazza tutti

Ultimamente si era parlato di Paola Ferrari per via delle dichiarazioni poco gentili che la giornalista sportiva aveva fatto su Diletta Leotta. Sulle colonne del settimanale di Gossip Chi, dove ha risposto a domande sulle sue colleghe, Paola Ferrari non era andata per il sottile. Dopo aver parlato molto bene di Ilaria D’Amico della quale aveva detto: “Mi piace molto, ha uno stile unico ed è molto preparata, ha grande fascino ed è stata coraggiosa a fidanzarsi con Buffon sapendo che questa cosa non l’avrebbe aiutata”, era stato il turno di Diletta Leotta.

“Non parlo di donne che non sono giornaliste sportive”, aveva detto. E visto che il buongiorno si vede dal mattino, già si era capito tutto. Poi la Ferrari aveva continuato: “Rischio di vederla a Sanremo e spero che non accada. La Leotta mi piace, è brava, simpatica, divertente, ha proprietà di linguaggio e buca il video al di là delle forme, ha tutte le carte in regola ma secondo me non vuole diventare la nuova Ilaria D’Amico: la svolta che ha avuto mi sembra la avvicini a Belen più che a Monica Vanali o Anna Billò”. Continua a leggere dopo la foto









Quelle dichiarazioni avevano fatto discutere e avevano fatto scatenare i fan della Leotta. Oggi si torna a parlare di Paola Ferrari ma per tutt’altra questione. Stavolta la faccenda è seria. Paola Ferrari ha mostrato le foto del carcinoma che l’ha colpita al viso. La giornalista sportiva aveva già parlato dell’argomento durante un’intervista a La vita in diretta durante la quale aveva spiegato che credeva che quello che poi ha scoperto essere un tumore fosse un semplice brufolo. Continua a leggere dopo la foto





“In realtà si trattava di un carcinoma, una cosa piuttosto seria – ha spiegato la Ferrari – Si trattava di un carcinoma nodulare infiltrante, necessitava di un intervento importante di rimozione”. Come Paola Ferrari ha raccontato, il tumore le stava divorando i nervi e gli occhi. Durante la Maratona Rai di Telethon, aveva poi confessato di avere 40 punti di sutura e che nel giro di qualche mese le avrebbero potuto diagnosticare la paresi del volto. Continua a leggere dopo la foto





Poche ore fa Paola Ferrari ha affidato a Instagram il suo nuovo messaggio. Paola Ferrari ha detto di essere stata invitata a Porta a porta per parlare di tumore e prevenzione ma ha fatto sapere di aver declinato l’invito perché impossibilitata ad andare. In che modo ha fatto tutto questo? Postando la foto del suo volto con il carcinoma che l’aveva colpita in passato: “Oggi sono stata invitata a Porta a Porta per parlare di tumore e prevenzione – ha scritto – Purtroppo non posso esserci. Grazie a tutti e non dimenticate mai che La Prevenzione salva la vita. #portaaporta @airc.it @fondazione_ieoccm @fondazioneumbertoveronesi @raiunofficiall”.

