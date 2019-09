Chiara Ferragni posa sexy (e senza maglietta) davanti allo specchio ma i fan la massacrano

Periodo d’oro per la bella Chiara Ferragni. L’influencer da milioni di follower, che iniziato con un semplice blog nel quale postava i suoi outfit, sta vivendo un momento magico. Da poco è uscito al cinema il documentario sulla sua vita ‘Chiara Ferragni – Unposted’ che sta ottenendo un successo incredibile. Non solo: anche la sua vita privata va alla grande. Sposata da poco più di un anno con Fedez, mamma di Leone, Chiara Ferragni non può che essere fiera della sua vita che mostra fiera e sorridente sui social. Chiara Ferragni è seguitissima e amatissima in tutto il mondo. Ma come ogni vip, oltre ai sostenitori, ci sono anche i detrattori.

Chiara è amata ma anche molto odiata. E in una delle ultime foto postate in rete, i fan l’hanno criticata pesantemente. Il motivo? Sinceramente lascia un po’ a desiderare… Chiara è stata criticata per il suo seno troppo piccolo. Quelle col seno grosso, però, vengono criticate perché hanno il seno rifatto o troppo grosso, o troppo in mostra. Insomma, impossibile piacere a tutti contemporaneamente. Continua a leggere dopo la foto









E Chiara lo sa… Chiara, oltre a essere una bellissima ragazza, è anche una donna molto furba e intelligente: è una che si è creata la sua fortuna facendo ciò che più le piace. Ha avuto delle grandi intuizioni, ha visto un mercato dove nessuno fino a quel momento avrebbe mai immaginato di guardare. Tutto è raccontato nel film. Nonostante gli impegni, i giri per il mondo, Chiara non smette mai di aggiornare il suo profilo Instagram. Continua a leggere dopo la foto





In uno degli ultimi scatti Chiara Ferragni si è mostrata senza maglietta: ha solo il reggiseno addosso e si scatta una foto allo specchio. “Il seno te lo sei giocata al casinò?”; “Scusate, ma dove iniziano le tette?”, le hanno scritto sui social. E ancora: “Cara Chiara, mio figlio ha più tette di te”; “Che tette piccole mamma mia”. Ma vi pare questo un motivo per criticare qualcuno? Bah… Chiara Ferragni “conosce i suoi polli” e non replica. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Loving Instagram with no likes actually 😍 Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 26 Set 2019 alle ore 9:09 PDT

Tra i follower che commentano la foto, qualcuno, scherzando, le scrive: “Ti sono cresciute”. A quel punto la Ferragni replica divertita: “È solo il reggiseno”. Non è la prima volta che Chiara Ferragni viene offesa per avere un seno piccolo. Ma c’è poco da prendere in giro: almeno non è artefatta! E voi che ne dite, non vi sembra bella anche così?

