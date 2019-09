Giulia De Lellis costretta a prendersi una pausa: l’annuncio che lascia i fan senza parole

Giulia De Lellis stupisce i fan con un annuncio inaspettato. È un momento davvero d’oro per l’influencer Giulia De Lellis: il suo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza” sta scalando le classifiche ed è uno dei più venduti. Anzi, il più venduto. Da quando è uscito sono state vendute oltre 45.000 copie. E continua a far impazzire tutti: è primo su Amazon, nella top ten di Ibs e in cima alla classifica anche nelle librerie italiane come si legge nell’ultima graduatoria settimanale di iBuk.

Il libro dell'ex gieffina, oggi influencer da oltre 4 milioni di follower, è stato affidato, per quanto riguarda la scrittura, a Stella Pulpo. E, a quanto pare, Giulia si sarebbe impuntata sul titolo (le avevano consigliato di accorciarlo ma lei era ferma e voleva che il titolo fosse quello che aveva deciso). Di che parla il libro? Ovviamente di corna. Di quelle, in particolare, che le ha messo Andrea Damante quando i due stavano insieme.









Un libro che parla della sua vita, della sua storia e che il pubblico sta amando alla follia (e neanche la De Lellis si spiega come sia possibile). A ogni modo, per lei il momento è davvero intenso a livello professionale. Ma Giulia De Lellis è anche stanca. Stanca delle tante presentazioni e stanca anche delle critiche che sta ricevendo (beh, ogni medaglia ha sempre un lato oscuro e, oltre al successo, le sono piovute addosso molto critiche).





Così Giulia De Lellis ha preso una decisione che ha lasciato spiazzati i fan. Nelle scorse ore l'ex concorrente del Grande Fratello ha registrato alcune Ig Stories, dove ha ammesso la necessità di prendersi una pausa. E pare che abbia già prenotato una vacanza molto lunga: ha bisogno di staccare la spina e fuggire via da tutto e tutti. Ma davvero riuscirà a stare a lungo senza andare sui social? Staremo a vedere. La voglia di stare alla larga da tutto c'è.





Al momento coinvolta in molti progetti con marchi differenti, l’influencer è stata spesso assente dai social. Quando è ritornata online, Giulia De Lellis ha annunciato pubblicamente di doversi prendere una pausa. E non la vedremo sui social, né in tv. La vita dell’influencer, evidentemente, non è facile e Giulia ha bisogno di fermarsi un po’. I fan di Giulia, però, sono rimasti spiazzati dalla notizia e non sanno cosa pensare.

