Sonia Lorenzini è approdata a Uomini e Donne nel 2016 come corteggiatrice di Claudio D’Angelo. Poi, in seguito alla sua uscita di scena, è diventata tronista. L’esperienza di Sonia sul trono è stata caratterizzata dalla frequentazione con Emanuele Mauti e Federico Piccinato ma, soprattutto con quest’ultimo, il percorso è stato molto travagliato per via di sospetti su una loro conoscenza pregressa e addirittura di un accordo.

Alla fine e a sorpresa Sonia scelse Emanuele. Una relazione che sfociò anche nella convivenza, ma dopo circa 10 mesi d’amore, i due annunciarono la loro rottura. Poi il colpo di scena: poco dopo la rottura con Mauti, i fan iniziarono a notare un avvicinamento sospetto tra Sonia e il suo ex corteggiatore Federico e alla fine i due, dopo diversi avvistamenti, segnalazioni e indizi, annunciarono ufficialmente di essere una coppia. (Continua dopo la foto)









Sono passati anni da quando Sonia Lorenzini faceva il suo ingresso nello studio di Maria De Filippi, ma ciò nonostante i fan hanno continuato a seguirla sui social. Sonia è una bellissima ragazza e sbirciando il suo profilo Instagram non è raro imbattersi in fotografie in cui mette in evidenza il suo fisico perfetto. Nell’ultimo post, però, è emerso un dettaglio a cui nessuno aveva ancora mai fatto caso. (Continua dopo la foto)





Nella foto Sonia indossa un mini abito nero dalla scollatura profondissima e siede su una ringhiera con le gambe accavallate e in bella mostra. “Quando noi donne abbiamo dei problemi, quando abbiamo dei dubbi, quando non riusciamo ad avere le idee chiare e la situazione sotto controllo…….allora fermiamoci e facciamo shopping senza freni……vedrete che tutto avrà più senso!” è la didascalia. Ma l’attenzione di molti si è concentrata sulle gambe che, in un gioco di luci e ombre, hanno delle piccole chiazze bianche. (Continua dopo foto e post)







“Ma che macchie sono sulle gambe?”, ha subito chiesto un utente curioso sotto al post. . “Questa è psoriasi – ha risposto la Lorenzini – mai vista? È una malattia della pelle!”. Ma se la ex protagonista di Uomini e Donne ha reagito con estrema serenità a quella domanda, un altro fan, che ha evidentemente frainteso, è intervenuto così: “Che poco tatto, veramente un commento poco intelligente”. E Sonia: “No, ma hai frainteso. Secondo me era una semplice domanda”. Anche l’utente curioso che ha scatenato il dibattito ha replicato: “Ho fatto solo una semplice domanda, tra l’altro pensavo macchie di sole… non mi ricordo mai di averle notate prima neanche a ‘Uomini e Donne’, pensavo fosse una nuova novità”.

