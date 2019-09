Elisabetta Canalis, la foto in costume è da svenire. Ma i fan notano un dettaglio “inquietante”

È tra le donne più belle della televisione italiana ed è quasi più bella oggi di quando era una ragazzina che ballava sul bancone di Striscia la notizia. Stiamo parlando di Elisabetta Canalis che, con l’ultimo scatto condiviso sul suo profilo Instagram, ha lasciato tutti senza fiato. La Canalis è di spalle, seduta sulle ginocchia, addosso ha un costume intero bianco che mette in risalto le sue forme perfette. A didascalia dello scatto sceglie i romantici versi cantati dal suo amico Tiziano Ferro nella canzone “Accetto miracoli”:

"Andiamo altrove, ma torneremo non ti ho mai avuto e tu nemmeno non temi neanche ed io spero ti perdoni lui almeno lo avevo già previsto, le conseguenze sono tue ti avevo avvisato, per l'ultima volta e con questa sono due..". L'estate è finita per tutti ma non per la Canalis che ancora si fa immortalare in costume. Anche perché, diciamoci la verità, è un sacrilegio coprire quel corpo… Lo scatto scatena i fan.









"Infinitamente bella", "Sei un vero schianto", "Tu e Tiziano siete delle belle persone e la vostra amicizia è dolcissima😍…" sono alcuni dei commenti. Ma, tra l'approvazione generale, c'è anche chi nota qualcosa di strano. In molti si accorgono di una strana ombra a forma di martello che appare dietro il lato b della Canalis. "L'ombra che si è formata sulla sabbia alle tue spalle è sospetta…ha una forma pericolosa", "Ma l'ombra?", "Hai già l'ombra di un martello che incombe su di te!Devi pregare tanto questa volta!😇💥" le scrivono infatti.





Ma che sarà? Il mistero resta irrisolto. Quindi meglio tornare al fisico della Canalis, che fa dimenticare ogni guaio. A 41 anni è una divinità e infatti tutti i fan pendono dalle sue labbra. Ma non è solo merito di madre natura, è anche merito di Elisabetta Canalis che sa prendersi cura di se stessa. Come è risaputo, la ex velina si sottopone a costanti duri allenamenti e i risultati si vedono eccome. Per lei il tempo sembra essersi fermato…





30 Giu 2019

Ma no, non si è fermato. E ha creato anche qualche problemino a livello di relazioni. Come tutti ormai sanno, l’amicizia strettissima tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia è finita. Le due stanno affrontando un momento “delicato”, come la Canalis ha fatto sapere in un’intervista a Chi. Le due avevano aperto insieme una palestra di lusso a Los Angeles, la “Sky View La”, ma ora il locale è stato dato in affitto. “Non sono una personal trainer e qui la forte concorrenza in quel settore richiede delle competenze specifiche. Però sto lavorando ad un’altra cosa legata al fitness che ancora non posso dire” ha detto la Canalis. Tutti, però, sono curiosi di sapere cosa sia successo.

