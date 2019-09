“Le ragazze mangiano gli assorbenti sporchi”: la nuova assurda moda tra le giovani è inquietante. Tutta la verità

Tik Tok è l’ultima frontiera in fatto di applicazioni social in grado di produrre contenuti virali. Se non ne avete mai sentito parlare, c’è solo una spiegazione: siete vecchi. No, dai, senza offesa: si scherza… L’ultimo video virale di Tik Tok è molto provocatorio. Cosa è successo in Canada dove un’adolescente ha postato un video provocatorio nel quale dice che le donne mangiano gli assorbenti sporchi. Si tratta però di una fake news che, però, ha dato il la affinché tra i giovani si affrontasse quello che di solito è considerato un tabù.

Ma andiamo con ordine e capiamo bene cosa è successo. Tutto è nato dall'idea di Caroline Majcher che ha deciso di registrare un video apparentemente serissimo. Nel video Caroline racconta quanto sia difficile per un ragazzo accettare che le ragazze mangino i propri assorbenti. E per quale motivo lo farebbero? Per recuperare il sangue perso con il ciclo mestruale. Il video è costruito appositamente per provocare.









È ovvio che non è vero che le ragazze mangiano i proprio assorbenti per reintegrare il sangue perso con il ciclo. Ma l'idea di Caroline è piaciuta molto: le ragazze vogliono superare questo tabù, per questo hanno seguito Caroline e registrato video simili al suo. Tutte le ragazze spiegano la stessa cosa, cioè che mangiano i propri assorbenti sporchi per recuperare il sangue perso con il ciclo mestruale. Il fatto che il video di Caroline e di tutte le ragazze che l'hanno emulata siano diventati virali fa capire quanto poco gli uomini sappiano dell'argomento.





Non c'è dubbio: la disinformazione riguardo l'argomento è enorme. E questo non fa che aumentare l'imbarazzo delle ragazze sull'argomento. Gli uomini, poi, ahimè, provano "schifo" anche perché non sanno bene come funzioni la faccenda. Il video di Caroline su Tik Tok è dunque un modo per affrontare l'argomento e superare il tabù. Obiettivo di Caroline è parlare di un tema che è assolutamente normale e naturale.





Eppure, nonostante siamo nel 2019, in molti paesi le donne che hanno il ciclo vengono isolate. Per esempio in Nepal e in India ancora oggi le donne con le mestruazioni vengono isolate dalla comunità e lasciate senza riparo durante la notte. In Africa, invece, le donne con il ciclo non possono bere latte e toccare gli animali da latte per evitare di contaminarli.

