Emma Marrone ha da poco annunciato su Instagram di doversi fermare. Uno stop alla musica dovuto a “problemi di salute” che ha subito preoccupato i suoi tanti fan. Che da quando hanno appreso la notizia continuano a inondare d’affetto e sostegno la cantante salentina. Tanti vip, ma anche tanta gente comune ha scritto a Emma, vera leonessa sul palco e non solo. Non a caso ai tempi di Amici la Marrone è entrata subito nei cuori del pubblico.

Per il suo innegabile talento, certo, ma anche per il suo carattere forte, grintoso e schietto con cui affronta la vita. E a proposito di Amici, oggi è un giorno importante per lei, di festa. Uno di quei giorni da segnare sul calendario perché esattamente 10 anni fa entrava nella scuola più famosa della tv e, quasi contemporaneamente, conquistava tutti gli italiani.









Sono già trascorsi 10 anni. Dieci anni in cui la carriera di Emma, che è ricchissima di successi, ha preso il volo. L'ultima canzone, tra l'altro scritta dal suo idolo Vasco Rossi, non è stata da meno: 'Io sono bella', uscita da poco, è subito balzata in cima alle classifiche. Ma non c'erano dubbi. E oggi chi la segue coglie l'occasione ancor di più di farle sentire l'amore che prova per lei e per la sua musica.





La rete è stata invasa di messaggi per Emma già di primo mattino e l'hashtag #10annidiEmma è tra i primi in tendenza su Twitter. Tra i tantissimi post, c'è per esempio chi ricorda la prima volta che l'ha visto in tv: "Sembra di averti vista per la prima volta ieri, sul mio divano mentre mia madre stirava di fianco a me. "Brava questa ragazza, bella voce, come si chiama?" Non sarà il periodo migliore per festeggiarci, ma questi sono i primi nostri 10 anni e niente li rovinerà".





10 ANNI DI EMMA!

Ma ci rendiamo conto come vola il tempo?

Ho davanti agli occhi i momenti di Amici e sono già 10 anni?!

10 anni che le mie giornate sono illuminate da una luce, lei.

La amo con tutta me stessa! #10annidiEmma #EmmaMarrone pic.twitter.com/aITKliGQIC — Martina (@Martina92555226) September 25, 2019



C’è poi chi ricorda i suoi successi (come la vittoria al Festival di Sanremo nel 2012) e chi ribadisce che mai smetterà di seguirla e ascoltare i suoi capolavori: “Per sempre al tuo fianco”. Ma i messaggi lasciati dai fan nel giorno in cui si celebra il decimo anniversario della sua carriera sono davvero un’infinità. E se anche questo non è un periodo facile per la Marrone, le farà sicuramente piacere rendersi ancora una volta conto di quanto sia amata. Forza Emma!

