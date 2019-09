Diventata famosa negli anni Novanta come sosia di Marilyn Monroe e lanciata in tv dall’allora marito Paolo Limiti, Justine Mattera è presto diventata una delle donne più sensuali e accattivante del piccolo schermo. Bionda, smaliziata e con un corpo da fare invidia alle colleghe più giovani, anche oggi, a 48 anni, Justine sembra non risentire minimamente del tempo che passa: sembra scolpita nel marmo. Merito di Madre Natura, certo, ma anche di tanto sport.

Quello è il suo segreto, come rivelato dalla stessa showgirl in una passata intervista. “Sono sempre stata una grande sportiva da ore e ore di allenamento, nuoto al liceo, nuoto sincronizzato e canottaggio all’università. La passione per la bici, quasi un’ossessione per questo sport, è nata qui in Italia grazie a mio marito… Due anni fa ho anche iniziato a correre e ho fatto una mezza maratona e un triathlon…”, ha raccontato Justine. (Continua dopo la foto)









Negli anni la presenza di Justine Mattera in tv si è diradata, ma lo stesso non può dirsi sui social. Su Instagram delizia di continuo il suo esercito di fan con immagini ‘hot’ che mettono in bella mostra le sue curve perfette. E inevitabilmente mandano tutti in delirio. È successo anche qualche ora fa, con l’ultimo scatto super sexy che la biondissima Justine ha postato sul suo profilo. (Continua dopo la foto)





Questa volta la Mattera si è davvero superata con quella foto in bianco e nero in cui è senza veli. Nello scatto ecco Justine appoggiata al tronco di un albero completamente nuda. Un nudo integrale che ha letteralmente acceso la fervida fantasia dei fan. “Freedom to be the woman you want to be- whoever that is (Libertà di essere la donna che vuoi essere, chiunque sia)”, è la didascalia. Sotto una pioggia di like e di commenti. (Continua dopo foto e post)







Il nudo integrale di Justine Mattera non è certo passato inosservato. E tra i tanti messaggi piovuti sotto alla foto in cui la showgirl mostra tutta la sua irresistibile bellezza si legge: “Sei un capolavoro della natura”, “La donna più sexy del mondo” , “Hai un corpo stupendo e due tette meravigliose. Bellissima!” e “Ogni giorno più bona ed eccitante, mi fai impazzire con questo scatto”. Ma come detto i commenti sono numerosissimi. Un utente in particolare ha apprezzato moltissimo lo scatto sexy. Così: “Ogni volta che apro Instagram mi viene un infarto”.

