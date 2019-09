Lutto a Un posto al sole. L’amata attrice affida il suo dolore ai social: “Non ti ho salutato come meritavi”

Un posto al sole in lutto. Uno dei volti più noti della soap che va in onda da anni su Rai Tre ha subito una grave perdita. Sara Ricci, l’amata attrice che nella soap interpreta Adele Picardi, ha perso il padre la scorsa notte. A dare il triste annuncio è stata la stessa attrice con un lungo post su Instagram. Sara Ricci di Un posto al sole ha affidato il suo cordoglio ai social: “Stanotte ci hai lasciati … – ha scritto l’attrice a didascalia della foto che la ritrae con il padre – e con la morte nel cuore mi trovo a fare i conti con la mia coscienza e la consapevolezza di fare un lavoro di ……m…….che ti dilania, ti allontana dalle persone che ami, che ti rende egoista e autoriferito…

20 anni fa succedeva con mamma … Lì ero in un’altra città e lavoravo sul set di ‘Vivere’ …”. Sara Ricci è straziata dal dolore ma anche addolorata per via del senso di colpa. Come lei stessa scrive, la Ricci aveva perso la madre e neanche con lei era riuscita a fare tutto ciò che avrebbe voluto. Tutto per “colpa” del suo lavoro. Continua a leggere dopo la foto









“Oggi sono qui a Roma nella stessa città ma coinvolta in uno stupido provino in inglese – si legge ancora nel post di Sara Ricci di Un posto al sole – per una fiction russa… Non ti ho salutato come dovevo e come meritavi ma so che eri orgoglioso di me, della donna che sono diventata che ha cercato sempre di mantenere i principi che mi avevi insegnato: amore, libertà, serietà, onestà, rispetto e comprensione dell’altro, del diverso, del meno fortunato”. Un lutto che ha sconvolto l’attrice. “Sei stato un esempio di forza, energia, passione, curiosità e buon senso. Sei immenso Podus (come amavo chiamarti) e con la tua immutata ironia sarai sempre sui nostri sorrisi …….💖”. Continua a leggere dopo la foto





Il suo lavoro l’ha tenuta lontana dal padre e Sara Ricci non riesce ad accettare il fatto che lui se ne sia andato senza che lei l’abbia potuto salutare come avrebbe voluto. “Ahhh dimenticavo. Aveva promesso di cantare una canzone ad un’infermiera … (adorava le.donne ) dicendole ‘oggi non riesco perché mi hanno operato al cuore ma venerdì quando torna a visitarmi le dedico ‘parlami d amore Mariu’’…questo era mio padre a 92 anni! Una forza della natura”. Continua a leggere dopo la foto





Da quel che si evince dal post, l’uomo era ricoverato in ospedale. Ci vuole tempo per accettare certe cose. Anche perché i genitori restano i genitori, qualunque età abbiano. La gande famiglia di Un posto al sole, ne siamo certi, si stringerà attorno a Sara e la aiuterà a superare questo momento traumatico. E lei, siamo certi anche di questo, tornerà in scena quanto prima.

