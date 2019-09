Di recente c’è stato un ritorno di fiamma tra Alessia Prete e Matteo Gentili. I due ex concorrenti del Grande Fratello lo scorso febbraio avevano deciso di prendersi una pausa, ma poi a fine agosto, proprio in occasione del 30esimo compleanno del calciatore, Alessia ha reso pubblici i suoi sentimenti con una dedica su Instagram. “Mi sono domandata tante volte perché ancora tu. Ancora io. Ancora noi – aveva fatto sapere lei – Dopo questi mesi di vita reale solo io e te, mi sono risposta così: perché siamo diversi dal resto”.

“Lo dico anche sembrando presuntuosa, non mi interessa. Bene o male è così, siamo diversi e io di questo sono orgogliosa tanto da dirlo qui, fuori dai denti. E non mi interessa cosa ci riserverà il futuro. A prescindere da noi, io ti auguro di coltivare sempre le cose più belle che hai, l’innocenza, l’ingenuità e la spontaneità che fanno di te quella persona ‘diversa’ ma tanto simile a me. Happy birthday to you. Kisses from London”. (Continua dopo la foto)









Alessia Prete, ex Miss Sorriso, è entrata subito nel cuore degli spettatori del GF anche per le sue facce buffe, il rapporto con la famiglia, preoccupata per lei e poi certo, la storia con Matteo Gentili. Finito il reality, Alessia è stata spesso ospite di Barbara D’Urso ma i fan continuano a seguirla anche grazie a Instagram, dove condivide spesso scatti del suo privato. (Continua dopo la foto)





Gli ultimi tuttavia hanno innescato un sospetto tra i fan. Alessia si è lasciata immortalare con un aderentissimo vestito color panna e in questa serie di foto la maggior parte degli sguardi si è concentrata sul décolleté. Che a molti sembra diverso, decisamente più generoso dei tempi del reality di Canale 5. Altri utenti, invece, preferiscono lasciare commenti sulla sua bellezza, senza soffermarsi su questo presunto ritocchino. (Continua dopo foto e post)







“Ho visto un angelo!!! “, “L’ho visto!! È senza ali!!! …Mah!!! È dotato di un sorriso che ti apre le porte al cuore, e fa bene all’anima… Ha una fossetta sulla guancia che fa perdere la cognizione delle cose… E da non dimenticare occhi vispi e color ambra…”, si legge. E poi tra i tanti “Ma che meraviglia” e “Non ci sono più parole per descriverti, sei di una bellezza stratosferica”. Ma poi, come detto, i dubbi sul seno rifatto: “Ma hai rifatto il seno?”. Oppure, “Seno rifatto alla grande!!”, “Ma che tette te sei fatta!??”. Sarà così?

