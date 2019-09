Elisabetta Gregoraci riesce sempre a incantare i suoi follower. La conduttrice di Soverato è seguitissima su Instagram, dove aggiorna continuamente i suoi tanti fan con immagini sensuali ma anche notizie che riguardano la sua vita privata. Nei giorni scorsi, per esempio, la ex signora Briatore aveva comunicato al suo esercito di follower (ne conta più di 1 milione solo su Instagram) che il figlio Nathan Falco si trovava in sala operatoria: era stato ricoverato per rimuovere alcuni ferri dal braccio.

Un’operazione semplice, ma sempre un po’ preoccupante per una mamma che, per tirarsi un po’ su, aveva postato alcune foto di lui da piccolo e un messaggio di incoraggiamento, poi un video in cui è serena insieme al figlio. “Mentre aspetto che tu esca dalla sala operatoria (nulla di grave dobbiamo rimuovere i ferri al braccio) qui una sequenza di foto tue da bambino che mi piacciono tanto. Sii forte amore mio”, aveva scritto anche per tranquillizzare tutti. (Continua dopo la foto)









Il post aveva comunque mandato in apprensione i suoi follower, che l’hanno subito riempita di cuori e messaggi di sostegno. Tutto si è risolto per il meglio come mostrano le Storie successive di Elisabetta insieme a Nathan, con la fasciatura al braccio ma in ottima forma. La Gregoraci è poi intervenuta per confermare la buona riuscita dell’intervento e far vedere il suo bambino sereno e sorridente a casa. (Continua dopo la foto)





Ma come detto, sul profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci non è raro imbattersi anche in scatti bollenti che mandano in estasi tutti i suoi fan. È successo anche sotto all’ultimo post: pioggia di like e di complimenti per la foto in cui la presentatrice e showgirl si lascia immortalare in barca a Linosa, in Sicilia. Eli indossa un bikini verde petrolio e la muta da sub fino all’altezza della vita, ma l’occhio non può non cadere sul suo décolleté. (Continua dopo foto e post)







Generosissimo décolleté, leggermente scoperto perché il pezzo sopra del costume non è ben calzato (o talmente stretto da non riuscire a contenere le sue forme). Il risultato? Le curve esplosive della Gregoraci, bellezza mediterranea col fisico da urlo, hanno fatto impazzire tutti. “Beh evidentemente anche le dee si danno alle immersioni. Buongiorno Elisabetta”, scrive un utente. E altri: “Che meraviglia che sei”, “Mamma mia che fisico”, “Sei donna spettacolare e di una sensualità unica”.

