“Ecco come mi sento”. Emma Marrone, le prime parole dopo il doloroso annuncio

In questi giorni non si parla d’altro: Emma Marrone. La meravigliosa cantante salentina, ha recentemente annunciato di dover interrompere la sua carriera musicale per esigenze di salute. Alcuni anni fa, l’ex vincitrice di Amici, si sottopose già ad alcune cure mediche per via di un tumore alle ovaie. La vicenda accadde poco prima della audizioni per il talent show: all’epoca, durante i provini, la cantante chiese alla De Filippi di non menzionare i suoi problemi di salute durante il talenti show.

Dopo la fine di Amici, fu proprio Emma a confessare quel che le era capitato anni addietro e dichiarò di aver sconfitto il brutto male. Ad oggi, la Marrone ha annunciato di aver di nuovo bisogno di curarsi per via dello stesso problema: da qui la decisione di stoppare per un periodo di tempo la sua carriera per occuparsi del suo stato di salute. Dopo l’annuncio però nessuna dichiarazione, fino ad ora. Continua a leggere dopo la foto









Nelle ultime ore, alcuni fan della cantante salentina, l’hanno incrociata per strada e le hanno chiesto aggiornamenti, essendo molto preoccupati. L’ex star di Amici ha voluto tranquillarli: salutandoli gli ha detto: “Sono serena, siatelo anche voi”. Continua a leggere dopo la foto





Da sempre la Marrone si è distinta per la sua forza d’animo e coraggio nell’affrontare le avversità della vita. Anche questa volta, dunque, Emma ha voluto dimostrare di essere forte, lanciando anche un messaggio di incoraggiamento per chi sta affrontando il medesimo problema. Solo pochi giorni fa, la cantante pugliese pubblicò un lungo post sui social, annunciando la decisione di interrompere momentaneamente la sua carriera per sottoporsi alle cure mediche. Continua a leggere dopo la foto







“Succede. Succede e basta. Non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da Lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili. Inutile dirvi l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi. Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi. Vi prometto che tornerò più forte di prima! Adesso chiudo una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. State sereni…andrà tutto bene!”.

Ti potrebbe anche interessare: Emma Marrone: dopo lo stop arriva anche il messaggio dei Elodie