Eros Ramazzotti ha da poco chiuso la lunga relazione con Marica Pellegrinelli, la mamma dei suoi 2 figli più piccoli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio. E mentre siti e giornali di gossip in questi giorni dedicano ampio spazio alla fuga d’amore della modella con il nuovo compagno, l’imprenditore Charley Vezza, anche il cantante romano sta provando a ripartire.

Sta affrontando la separazione da Marica con una nuova consapevolezza (“La vita va avanti, bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti”, aveva confessato in un’intervista a I Lunatici) e, nonostante gli impegni di lavoro, si regala serate in famiglia insieme ai figli. L’ultima tappa del suo tour, infatti, è stata particolarmente emozionante. Nel corso del concerto all’Arena di Verona fra il pubblico è spuntata Aurora, come mostrano le foto di Chi. Era con il fidanzato Goffredo Cerza e l’amica Sara Daniele, figlia di Pino. (Continua dopo la foto)









Con la sua primogenita Eros ha uno splendido rapporto. Anche dopo essersi separato da Michelle Hunziker, non si è mai allontanato dalla sua ‘bambina’, a cui ha anche dedicato una delle sue canzoni più belle, ‘Aurora’. Lei, invece, che oggi è una giovane donna, indipendente e amatissima dai fan, condivide spesso sui suoi canali social foto e tenere dediche al suo papà. L’ultimo gesto, poi, ha commosso tutti: Aurora gli ha dedicato uno tatuaggio. Si tratta di una frase scritta da lui su una cartolina proveniente da Parigi. (Continua dopo la foto)





Aurora ha mostrato a tutti il nuovo tatuaggio su Instagram e nella didascalia del post ha spiegato: “Mi ricordo che ricevere una cartolina da mio papà per me era come avere il privilegio di possedere un ‘pezzo’ delle città da cui me le spediva. Ne andavo fierissima, lui viaggiava, io sognavo. Ora rivedendo le stesse cartoline provo nostalgia di un’epoca in cui se scrivevi una cartolina dovevi volerlo per davvero. Cercare l’immagine più giusta, il francobollo, scrivere qualcosa che non potevi poi cambiare ma che sarebbe rimasto lì, indelebile”. (Continua dopo foto e post)







“Avere il coraggio di spedirla, aspettare che arrivasse, sapere che a chiunque fosse destinata avresti cambiato la giornata – ha proseguito – In un periodo storico tutto digitale come il nostro ci siamo forse dimenticati della poesia della calligrafia. Di quanto riveli di una persona. Di quanto sia in grado di emozionare. Di quanto si celi dietro una semplice frase. La distanza è sempre stata una tematica della mia vita, fin da piccola. Se c’è una cosa che ho imparato è che non conta poi così tanto se l’amore è forte abbastanza. ‘Oggi da Parigi, Je T’aime’”, ha concluso. Un gesto e un ricordo bellissimi che, a giudicare dalle reazioni dei suoi follower, hanno emozionato tutti.

