Sembra proprio che Ludovica Valli di Uomini e Donne abbia ritrovato l’amore. Dopo l’addio a Federico Accorsi, che risale ad alcuni mesi fa, e diversi rumor, è stata la stessa Ludovica a confermare la rottura con il personal trainer a mezzo Instagram: “Sono fuoco e fiamme e sapete che questo aspetto di me traspare sempre, qualcosa si è spento però, io e Federico non stiamo più insieme, se lo dico ora è solo perché mi sembra il momento opportuno”, scriveva la Valli a giugno scorso.

E ancora: “Oggi c’è stima, affetto, un bene immenso e una matta di vederci felici a vicenda anche se non più insieme, ognuno potrà contare sull’altro, ce lo siamo promessi in nome del sentimento vero che ci ha uniti come ci ha divisi nel senso più pacifico del termine”, concludeva la ex protagonista di Uomini e Donne (Continua dopo la foto)









Ma ora, come anticipato, Ludovica Valli ha un nuovo fidanzato. La 22enne ora frequenta Gianmaria De Gregorio, imprenditore che gestisce diverse agenzie che affittano case e appartamenti a Ibiza. La Valli non ha ancora reso pubblica questa storia, ma Gianmaria oltre ad averla accompagnata sul red carpet dell’ultimo Festival di Venezia, è sempre con lei, come mostrano alcuni scatti pubblicati tra le sue Storie dove i due sembrano molto complici. (Continua dopo la foto)





Ma tra gli ultimi post di Ludovica Valli, che è diventata un’influencer molto seguita (anche se non mancano le critiche), spiccano alcuni decisamente più audaci. La 22enne ha infatti pubblicato una serie di 3 fotografie in cui emerge tutta la sua sensualità e bellezza. Tre immagini in sequenza in unico post che non sono infatti passate inosservate al suo esercito di fan. (Continua dopo foto e post)







Negli scatti la Valli indossa un vestito aderente nero con stampa floreale che evidenzia le sue forme esplosive e, soprattutto, le curve dal momento che non sembra esserci traccia di reggiseno. L’abitino, poi, è molto corto, dunque scopre anche le gambe di Ludovica, che lascia i capelli sciolti e indossa una lunga serie di accessori. I fan non perdono tempo”, “Sei fantastica!”, “Stupenda!”, “La grande bellezza!”, le scrivono. Anche se, come sempre, non mancano commenti di critiche.

