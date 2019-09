Tra i tanti, tantissimi messaggi di affetto e sostegno per Emma Marrone, anche quelli di Marco Bocci e Laura Chiatti. Da poco la cantante salentina che qualche anno fa lottò contro un tumore ha annunciato a mezzo Instagram di doversi prendere una pausa dalla musica per “problemi di salute”. Emma, 35 anni, ha scritto un lungo post in cui, con forza e coraggio, ha spiegato a tutti i suoi fan di doversi prendersi cura di sé. Ma con una promessa.

“Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”, ha scritto lei, che con molto dispiacere ha anche dovuto annunciare la cancellazione del concerto di Radio Italia a Malta: “Inutile dirvi l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi. Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi”. (Continua dopo la foto)









Come i fan ricorderanno bene, Emma e Marco Bocci hanno avuto una breve storia nel 2013. Quando è finita, i rapporti tra la cantante e l’attore sono rimasti buoni, tanto che anche l’attuale moglie di lui, Laura Chiatti, non ha mai nascosto di provare simpatia e ammirazione per la 35enne salentina. Le due si sono conosciute molto probabilmente sul set del film ‘La cena di Natale’, grazie al quale è nata anche una bella amicizia. (Continua dopo la foto)





E a dimostrazione del bel rapporto che unisce i 3, anche Marco Bocci e Laura Chiatti hanno voluto manifestare il proprio affetto a Emma. Intanto, sotto al post in cui la cantante parla dello stop dovuto a non meglio specificati problemi di salute Bocci ha lasciato questo commento che non è certo passato inosservato: “Sono sicuro che andrà tutto bene. Chiudi i conti in fretta e fatti sentire. Perché è vero che sei bella, ma sei anche cazzuta”. (Continua dopo le foto)







Non solo. Bocci le ha dedicato un pensiero anche tra le sue Storie di Instagram: ha postato un fermo immagine della sua ultima canzone ‘Io Sono Bella’ e scritto: “Sei bella ma sei pure cazzuta. Ti aspettiamo subito”. Anche la moglie dell’attore, la collega Laura Chiatti, ha usato le Storie per Emma, che è la sua “Lady Gaga”, come la definì tempo fa: “Amica testa dritta e petto in fuori”, ha scritto sopra alla foto di giornale in cui le due si abbracciano.

