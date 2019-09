È stata un’estate da ricordare per Elodie Di Patrizi, la cantante dalla voce potente che abbiamo conosciuto ad Amici di Maria De Filippi. Sul fronte lavorativo Elodie, romana classe 1990, i brani ‘Margarita’, ‘Pensare male’ e ‘Nero Bali’ hanno conquistato rispettivamente disco d’oro, disco di platino e doppio disco di platino; anche dal punto di vista sentimentale la giovane cantante sembra felice e appagata: ha trovato l’amore con il collega Marracash con cui, nonostante la differenza di età, ha tanta complicità.

Ma come dimenticare i tantissimi post di Instagram che per tutta l’estate 2019 hanno fatto sognare i suoi fan. Bella, bellissima Elodie ha condiviso spesso immagini ‘bollenti’ che esaltano il fisico e le curve da urlo. Ogni immagine in bikini ha registrato un boom di like e di commenti estasiati. E anche l’altro giorno, quando in una Storia in cui Elodie scaldava la voce con un amico la camicia bianca semi aperta ha mandato tutti in delirio. (Continua dopo la foto)









“È arrivato il momento di studiare un po’ di canto”, spiegava Elodie nella Storia. Ma l’occhio non è potuto non cadere sulla sua camicia bianca semi aperta sul davanti che scopriva le sue forme esplosive. Un siparietto sexy che, come detto, è avvenuto nel corso di una delle sue tante Stories ma che sicuramente non ha lasciato indifferenti i fan. Fan che non perdono mai occasione di complimentarsi per il suo corpo da urlo. (Continua dopo la foto)





E lo hanno fatto anche sotto all’ultimissimo scatto della cantante romana. “Serviva un po’ di pop in più e un po’ di neon per farci illuminare!”, ha scritto Elodie come didascalia alla foto che effettivamente è molto colorata e trasmette brio, euforia. Lei, che molti siti e giornali hanno ribattezzato “La Rihanna italiana’, è super sexy: indossa un body nero di una nota marca che sembra quasi una seconda pelle tanto è aderente. (Continua dopo foto e post)







Uno scatto che non poteva certamente passare inosservato tra i suoi tanti fan (su Instagram Elodie ne conta più di un milione), estasiati dal suo corpo perfetto e da quella posa ‘scomposta’ che mette in luce le sue forme. Boom di like (oltre 90mila in poche ore) e commenti: “Molto figa!”, “Sei stupenda”, “E si vola”, le scrivono i follower. Ma tra i tanti, tantissimi messaggi piovuti sotto al post si legge anche: “Sei così bella che fa male guardarti” e “Stai senza gambe… bellissima!”.

