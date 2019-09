“Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi”. Così, Emma Marrone ha annunciato su Instagram lo stop a causa di alcuni problemi di salute. La cantante salentina che qualche anno fa lottò contro un tumore ha scritto un lungo post in cui, con forza e coraggio, ha spiegato a tutti i suoi fan di doversi fermare per prendersi cura di sé.

E, per questo motivo e con molto dispiacere, Emma ha anche dovuto annunciare la cancellazione del concerto di Radio Italia a Malta: “Inutile dirvi l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi. Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi”, ha aggiunto Emma nel post. (Continua dopo la foto)









Emma Marrone, 35 anni e già una grande carriera all’attivo, oggi è una delle cantanti italiane più amate di sempre. Per il talento, certo, ma anche per la sua forza e schiettezza che l’hanno resa un esempio e un punto di riferimento per molti. E non appena è apparso su Instagram il post dello stop, è stata subito travolta dall’affetto di tantissime persone, tra volti noti e gente comune. (Continua dopo la foto)





Maria De Filippi è stata tra i primi a scrivere a Emma. Lo ha fatto con una lettera in cui alla fine si legge: “So che lo sai ma ripeterlo non è mai abbastanza: se tu vorrai nella tua vita ci sarò sempre. Ti voglio un bene dell’anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima”. E poi Laura Pausini, che le scrive “Siamo tutti con te. Forza”, “Forza Emma”, è il messaggio Giorgia; “Stay Strong”, quello di Noemi. (Continua dopo le foto)







Ma sono numerosissime le star dello spettacolo e della musica che, dopo il messaggio di Emma Marrone, hanno deciso di dimostrarle il loro affetto e la loro vicinanza: l’amica Alessandra Amoroso, Elena Santarelli, Paola Turci, Brunori Sas, Fiorello, Syria, Isabella Ferrari e tanti, tantissimi altri. Messaggi che Emma ha letto. E infatti, dopo l’annuncio dello stop, la cantante è tornata su Instagram per ringraziare tutti i fan e colleghi che nelle ultime ore hanno espresso la loro solidarietà e il loro affetto: ha pubblicato una Storia con la scritta “Grazie per tutto l’amore”. Forza Emma!

