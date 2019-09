“Continua ad esserci!”. Emma Marrone, la dedica per lei è dolcissima. E arriva da una persona speciale

Non si sa molto riguardo il motivo per il quale Emma Marrone è stata costretta ad interrompere la sua carriera da artista. Qualcuno parla di malattia, ma nessuno con certezza sa di cosa si tratti davvero. C’è massimo riserbo e questo è un bene. Tuttavia le parole con cui Emma Marrone ha annunciato il suo provvisorio stop con la musica per ragioni di salute sono state seguite da una lunga serie di manifestazioni di affetto e solidarietà da parte di amici, colleghi e personaggi del mondo dello spettacolo, che da ore indirizzano alla cantante pugliese pensieri affettuosi e accorati.

Se ieri Maria De Filippi le ha scritto pubblicamente per manifestare il suo supporto e il suo affetto incondizionato, e Carlo Conti le ha voluto inviare un abbraccio in diretta TV durante la serata di Tale e Quale Show, sono anche altri i volti noti del mondo dello spettacolo che stanno inviando all'artista parole di appoggio e sostegno per il periodo di cure che dovrà affrontare nei prossimi mesi.









Tra questi Vladimir Luxuria, che ha conosciuto Emma in questi ultimi anni, tra concerti e TV, e che ha voluto ricordare un momento significativo trascorso insieme del quale Emma Marrone è stata protagonista. Alla foto pubblicata su Instagram che le ritrae insieme, sorridenti, Luxuria ha aggiunto una nota didascalica.





"Ricordo l'energia che sprigionasti sul palco del gay Village in un discorso semplice e sentito contro l'omofobia: vorrei restituirti tutta quella forza per farti sentire che sei bella, sei forte, sei brava, sei amica e continuerai a esserci perché con te questo mondo è più bello". Con un messaggio pubblicato senza preavviso sui social, Emma Marrone ha annunciato il suo periodo di pausa dalla musica per problemi di salute "Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato".







“Da lunedì – continua – mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili. Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di @radioitalia che ringrazio per l’immediata comprensione. Inutile dirvi l’immenso dispiacere che provo per tutti quei ragazzi che hanno speso dei soldi in voli aerei e alberghi per venire fino a Malta per sostenermi: Non avete idea di quanto mi sarebbe piaciuto essere su quel palco e cantare per tutti voi. Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero… Andrà tutto bene! Emma”.

