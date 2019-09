L’estate è finita, i programmi televisivi sono quasi tutti ricominciati e la Fashion week è vicina. E tante vip hanno deciso di dare una rinnovata al look. Prima su tutte Michelle Hunziker che ha fatto parecchio scalpore dal momento che da 25 anni non cambiava taglio di capelli. “Sento che questa sarà una stagione a livello lavorativo davvero importante… ci sono delle grandi sfide, delle grandi responsabilità… il fatto che Maria De Filippi mi abbia affidato la sua creatura, Amici Celebrities, mi onora davvero tanto…

e non ci dormo la notte🤣” ha scritto su Instagram a didascalia di uno scatto che la ritrae con i nuovi capelli che hanno riscosso un grande successo. Ma la Hunziker non è l’unica ad aver cambiato look: lo ha fatto anche Giulia De Lellis. E Cecilia Rodriguez. Cecilia si è mostrata per la prima volta col nuovo look poco fa, in uno scatto pubblicato su Instagram per fare gli auguri alla sorella Belen. Continua a leggere dopo la foto









Quale occasione migliore del compleanno di Belen per mostrare ai follower la sua nuova acconciatura? Cecilia, che abbiamo sembra visto con i capelli lunghi, ha deciso di darci un taglio e ha optato per un taglio corto che le sta alla grande. “A te che sei un pezzo di me, auguro tutte le cose più belle di questo mondo! Te amo hermanita, con todo mi corazón”, ha scritto Cecilia su Instagram a didascalia di una foto che la ritrae mentre bacia la sorella sulla bocca. Continua a leggere dopo la foto





Esatto, nella foto le due sorelle si baciano sulla bocca e, ovviamente, i fan sono impazziti di gioia. La famiglia dei Rodriguez è affiatata e unita, legata da un amore profondo. Ma certo questo amore così “diretto” i fan non se lo aspettavano. Ma lo hanno gradito e parecchio. In mattinata il primo a far gli auguri a Belen è stato Stefano De Martino che ha scritto alla sua amata un pensiero dolcissimo: “Patagonia, 2013. Spesso ti porto ancora sulle spalle e da quando ti conosco i momenti più belli della mia vita lì ho passati con te”. Continua a leggere dopo la foto





La foto postata da Stefano su Instagram risale a 6 anni fa: lui la tiene sulle spalle.“Buon compleanno alla mia compagna di viaggio, alla mia amante, alla mia amica, a mia moglie, alla mamma di mio figlio. Abbiamo un mondo da scoprire insieme, Ti amo tanto”, ha scritto tenero De Martino. Tutti sono impazziti di fronte a quell’esternazione. Ora aspettiamo l’annuncio del loro secondo matrimonio. E, perché no, anche quello di una gravidanza.

