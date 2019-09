Emma Marrone e la malattia, il messaggio di Alessandra Amoroso commuove tutti. Tutti con lei

“Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare per affrontare un problema di salute. Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili – con queste parole l’amatissima cantante Emma Marrone, divenuta celebre per aver partecipato al talent show di Maria De Filippi, ha annunciato che lascerà la musica per un po’ per curarsi – Per questo motivo non sarò presente a Malta per il concerto di @radioitalia che ringrazio per l’immediata comprensione. (…)

Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero… Andrà tutto bene!”. Emma Marrone non ha specificato di che problematica si tratti ma i fan sono comunque in apprensione e pensano al peggio. Anche perché tempo fa aveva raccontato di aver avuto un tumore. Continua a leggere dopo la foto









“La neoplasia mi aveva preso utero e ovaie – aveva detto qualche tempo fa – Avevo fatto la Tac e la risonanza magnetica. Anche la ricerca dei marker nel sangue confermava la presenza di cellule tumorali. A quel punto non potevo più sfuggire”. E ora, proprio in virtù dei suoi precedenti racconti, i fan di Emma sono in allarme. Dopo l’annuncio del ritiro, è scatta la solidarietà sui social. Dai fan ma anche dai colleghi e da tanti vip che le hanno scritto un pensiero. Continua a leggere dopo la foto





“Siamo tutti con te. Forza”, scrive la Pausini. “Forza Emma”, le scrive Giorgia; “Stay Strong”, si legge nel messaggio di Noemi. Sono tantissime le star dello spettacolo e della musica che, dopo il messaggio di Emma Marrone, hanno deciso di dimostrarle il loro affetto e la loro vicinanza anche solo con qualche parola. In certi casi, poi, le parole non sono “solo” parole. Ma sono un conforto. Emma ha tanto affetto intorno a sé. Sotto il messaggio della cantante hanno lasciato cuori Elena Santarelli, Paola Turci, Brunori Sas. Continua a leggere dopo la foto





Oggi doveva essere un giorno pieno di felicità per tutti noi. Ma il mondo della musica non può non rivolgere un pensiero a te, grande donna ❤ @MarroneEmma torna più forte di prima! Ti aspettiamo a braccia aperte 💞#emmamarrone — Accetto_Miracoli (@IAcceptMiracles) 20 settembre 2019



“Lo sappiamo che andrà tutto a meraviglia e tornerai più forte di prima perché ti conosciamo bene. An capu noscia sempre!”, le scrive con affetto la collega Alessandra Amoroso. “Sei pura energia. Bella dentro” è il messaggio dell’attrice Isabella Ferrari. Mentre Nek le scrive così: “Cara Emma, ennesima prova per te. Io e la mia famiglia ti siamo vicini. Ti vogliamo bene”. E Maria De Filippi: “Ti voglio un bene dell’anima davvero, non avere mai paura di nulla perché sei fortissima”.

