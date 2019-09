“Vergognati”. Michelle Hunziker presa di mira per quello che ha fatto vedere. Ma i fan la difendono

“Sento che questa sarà una stagione a livello lavorativo davvero importante… ci sono delle grandi sfide, delle grandi responsabilità… il fatto che Maria De Filippi mi abbia affidato la sua creatura, Amici Celebrities, mi onora davvero tanto… e non ci dormo la notte🤣 – ha scritto Michelle Hunziker su Instagram a corredo della foto che la ritrae con un nuovo look – Lunedì si parte carichi più che mai con Striscia la Notizia e a novembre registreremo la seconda stagione di All Together Now con molte idee che frullano per la testa a me e J-Ax!

Insomma, sapete come siamo noi donne… i capelli sono lo specchio del nostro stato d’animo e quando ci diamo un taglio… sono cavoli amari per tuttiiiii🤣❤ Scherzo ovviamente 🙄 vi amo!”. Erano 25 anni che Michelle Hunziker non cambiava look. Ma ora lo ha fatto. Ha deciso di tagliarsi la frangetta e sta davvero bene. La Hunziker ha deciso di dare una svolta al suo look in previsione della conduzione di Amici Celebrities che partirà prossimamente. Continua a leggere dopo la foto









Viso sbarazzino, frangetta, sguardo intenso e trucco più marcato: le foto postate dalla Hunziker su Instagram hanno fatto il pieno di like. Anche perché, non si sa come faccia, ma Michelle sembra più giovane. Ed è davvero bellissima. “Hunzikerina, sei ancora più sexy con la frangia! Ma perché non ci hai pensato prima!”, si legge tra i commenti. “Bella prima e ancora più bella adesso”, “Sei sempre bellissima qualsiasi taglio tu faccia”. Ma tra i commenti entusiasti spunta un commento crudele e inspiegabile. Continua a leggere dopo la foto





“Vergognati”, si legge tra i commenti alla foto. Un’offesa che non si spiega e che fa indignare i follower della conduttrice. “Non si capisce per cosa”, si chiedono i follower della Hunziker. “Forse perché non ti ca*a di striscio per questo si deve vergognare. – scrive qualcuno – Ma vergognati tu che parli tanto per dare aria ai polmoni”. “Tu non stai bene”, “Eccolo il rosicone di turno magari pure single”, “Il solito commento, da un cretino!!”, “Ma curati”, “Hai avuto il tuo momento di gloria puoi andare”. Continua a leggere dopo la foto





Insomma, tutti i fan sostengono la Hunziker e attaccano chi le ha rivolto quelle accuse. “Il cretino di turno”, “Forse dovresti vergognarti tu dell’uscita”, “Speravi ti rispondesse, che sfigato!!! Scusa ma te la sei cercata”, “TSO prenotato per te. Presentati domattina alle 9.00”, “Purtroppo la mamma degli imbecilli è sempre incinta… sai cos’è? È che tu non ti potrai mai permettere di avere una donna così bella al tuo fianco… che brutta la frustrazione”, “Così, ad muzzum. Bah”.

