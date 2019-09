“Ma che hai in faccia?”. Alessia Marcuzzi, la gaffe hot è servita. E sono critiche alla foto

Alessia Marcuzzi, la foto su Instagram manda in tilt la rete. È una delle donne più amate della televisione italiana ed è anche una delle più seguite su Instagram. Con la sua simpatia, l’ironia, la bellezza e la spontaneità, Alessia Marcuzzi macina successi. Una delle ultime foto che ha postato su Instagram, poi, ha scatenato letteralmente i fan. No, non parliamo della foto che la ritrae nuda in spiaggia, le parti intime coperte da alcune borse che pubblicizza. Certo, quella foto non ha lasciato indifferenti i follower che hanno gradito parecchio.

In quello scatto la Marcuzzi è sdraiata sulla sabbia, sguardo malizioso, cosce chilometriche in bella vista e nudità assoluta. Quello scatto, però, oltre a ottenere decine di migliaia di like, ha anche scatenato alcune critiche feroci. Che cosa le è stato rimproverato? Ad alcuni non piace che Alessia posi nuda con tanto nonchalance… Il motivo? È una mamma… E allora? Beh, secondo alcuni una madre non dovrebbe fare “certe cose”. Continua a leggere dopo la foto









“Ma sei sempre nuda…sei una mamma …un po’ di rispetto per tua figlia …” le scrive una follower. “Sei una donna matura un ottima conduttrice non hai bisogno di queste foto da new entry nel mondo dello spettacolo, perdi punti”, si legge ancora tra i commenti. Ma non è finita: “Certo che a 50 anni nuda per pubblicizzare 3 borse di m****… per 4 soldi….. sei proprio ridotta male…”, le ha scritto una haters. Alessia Marcuzzi non ha replicato. Anzi, ha postato un’altra foto. Continua a leggere dopo la foto





Stavolta però lo scatto è diverso… Nella foto Alessia è in primo piano, con gli occhi chiusi e beve un bicchiere di latte. “E pensare che mi avevano appena detto “attenta al trucco, e ai baffi, quando bevi” 😂certrrrtoooooo. #attentaaibaffi Pic by @alessandroperuggi”. Già, Alessia ride perché, nonostante il consiglio, si è sporcata i baffetti di latte. Lo scatto ha fatto impazzire i fan che le hanno fatto tantissimi complimenti: “Sei stupenda, naturalezza unica”, le ha scritto qualcuno. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram 🤭🙃☺️ @marksandangels Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 17 Set 2019 alle ore 12:36 PDT

“Meno male che te le hanno detto”, ironizza qualcuno. “Ti adoro” si legge ancora tra i commenti. Poi c’è anche chi è un po’ più scurrile e le scrive: “No, non è latte”. E ancora: “Wow se vuoi te lo tolgo io il latte che hai su quelle labbra meravigliose🔥💣💯👅😘💖❤️😍💕💕💓💙💐💔🌹🌷🙋🏻‍♀️”. Di certo ha ragione il fan che le scrive: “Tesoro, sai che questo diventerà un meme, vero?”.

“Sei ridotta male”. Alessia Marcuzzi completamente nuda in spiaggia, i fan la massacrano