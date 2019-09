“Ma quella pera…”. Karina Cascella, seno ballerino su Instagram e gli hater si scatenano

Karina Cascella bomba sexy su Instagram. Ex di Salvatore Angelucci, mamma di Ginevra, opinionista di Uomini e donne e ora anche presenza fissa nei programmi di Barbara D’Urso, Karina è una delle vip italiane più seguite sul social. Karina su Instagram mostra fiera il suo corpo burroso e sensuale. Negli ultimi scatti che ha postato, la Cascella dà il meglio di sé: indossa una vestaglia rosa cipria che mette in mostra più del dovuto. “Qualcuno diceva che le nuvole sono sempre passeggere e che la cosa importante è avere il sole dentro❤️☺️

#buongiorno🌹” ha scritto la Cascella a didascalia dello scatto che ha mandato in visibilio i follower. E i fan non hanno potuto non apprezzare quello scatto super hot. “Che sogno che sei, beato l’uomo che ti ha vicino!”, le ha scritto qualcuno. E ancora: “Sei bellissima!”, “Una meraviglia sei!”, sono altri commenti. Ma lo sappiamo, oltre ai complimenti, ci sono anche le critiche. E in questo caso sono state feroci. Continua a leggere dopo la foto









La cosa che ha “dato fastidio”? Il seno ballerino che sembra voler uscire dalla vestaglia. “La pera è uscita casualmente dalla vestaglia o l’hai posizionata tu?”, ha chiesto un utente. Ma Karina Cascella non è certo una che non replica. E anche stavolta ha replicato: “No di solito va dove vuole, le do abbastanza libertà durante la giornata!”, ha risposto Karina con ironia mettendo a tacere il follower sgarbato. Continua a leggere dopo la foto





“Critichi sempre tutti ma tu ogni tanto guardi ciò che pubblichi invece di criticare fatti un bell’esame su te stessa!” le ha scritto un altro utente. Anche in questo caso Karina Cascella ha risposto all’hater: “Ascoltami quando parlo in tv, ascolta bene e vedrai che non sono assolutamente in contraddizione con ciò che sono e faccio realmente nella mia vita privata!”. Che dite, ha fatto bene o avrebbe fatto meglio a non dare importanza a certe cattiverie? Continua a leggere dopo la foto





L’opinionista di Uomini e donne non ha avuto vita facile. La Cascella ha sempre avuto un ottimo rapporto con la madre, mentre ha vissuto un legame conflittuale con il padre. “Sì, ho odiato mio padre – ha confessato -. Ho odiato tutto ciò che mi infliggeva, odiavo come trattava mia madre, come cresceva noi. Ho provato per venti anni sentimenti contrastanti. Mi logorava vedere mia madre soffrire. Poi ho perdonato. Ma ci sono riuscita solo poco prima che lui morisse”.

