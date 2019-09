Se Wanda Nara e Mauro Icardi non hanno bisogno di presentazioni, anche Ivana, la sorella di ‘Maurito’ ormai è conosciuta al grande pubblico. Merito della sua partecipazione all’ultimo Grande Fratello Vip. E pure delle successive liti social con la famosa cognata con cui proprio sembra non esserci un punto d’incontro. Classe 1995, dopo l’uscita dal reality di Canale 5 Ivana ha rotto con il fidanzato, il calciatore argentino Luis Galesio.

“Quando sono uscita mi sono resa conto di tante cose – ha rivelato – Ho parlato con il mio fidanzato e ci siamo staccati. A me non piace che dicano che io sia bugiarda. Sono stata tutta la settimana a pensare a te. Mi sono presa una pausa dal mio fidanzato e volevo vedere te. Volevo chiarire e sapere cosa ne pensi tu”. Si è poi trasferita a Milano e ha trascorso l’estate alle isole Canarie. E ha anche rivisto Gianmarco Onestini, ma tra loro c’è solo una bella amicizia. (Continua dopo la foto)









Finito il GF e finita la storia d’amore di Ivana con il calciatore, tanti si chiedevano se i due potessero avviare una relazione o una frequentazione. Ma proprio recentemente Gianmarco ha rivelato di aver incontrato Ivana e spiegato al settimanale Lei che “è una bellissima ragazza ma non è il mio tipo. Oltre ad un’amicizia non può esserci altro”. Al momento, dunque, i due fratelli vip sono entrambi single. (Continua dopo la foto)





Ivana Icardi può comunque contare sull’affetto di tanti fan. Su Instagram, infatti, è seguitissima ed è lì che ogni giorno condivide i momenti della sua vita privata. Compreso uno molto particolare della sua estate 2019 a Tenerife. Lo scatto bollente dell’ex gieffina, immortalata di spalle mentre guarda il panorama dell’isola al tramonto e indossa una t-shirt annodata e gli slip del costume ha mandato tutti in visibilio. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Momentos a los que volvería mil veces más 💜🐘✨ #summer2019 #tenerife Un post condiviso da Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi) in data: 14 Set 2019 alle ore 12:41 PDT



In questa foto ricordo e con questo ‘look da spiaggia’, infatti, il suo lato B ricoperto di sabbia è in primo piano e i commenti sulle sue curve e il suo fisico mozzafiato non sono tardati ad arrivare sotto al post. Molti hanno notato una somiglianza che potrebbe far discutere: “Somigli a Wanda Nara da dietro. Non offenderti”; per altri invece non c’è storia: “Sei troppo bona! Altro che Wanda”. Poi complimenti a pioggia: “Sei uno spettacolo”, “Che gnocca favolosa”, “Bellissima”.

