E dopo quasi 5 mesi di silenzio social (l’ultimo post su Instagram risale a maggio 2019) Asia Argento ricompare su Instagram. “Più forte di prima”, scrive lei sotto alla foto che svela una novità. Gli ultimi due anni per la figlia del mitico Dario Argento sono stati a dir poco turbolenti. È iniziato tutto nell’autunno del 2017 con lo scandalo Weinstein, il movimento #metoo e la confessione, da tanti criticata, dei suoi stupri.

Poi, altro momento durissimo, la scomparsa improvvisa, a maggio 2018, del suo compagno Anthony Bourdain e l'esperienza di giudice a X Factor, interrottasi bruscamente per nuove polemiche sessuali. Poi, poco dopo, il chiacchierato flirt con Fabrizio Corona, nell'autunno 2018. Ancora: il botta e risposta prima con la madre Daria Nicolodi in merito alla relazione con l'ex re dei paparazzi e poi quello con Morgan, che risale alla primavera scorsa, legato al mantenimento della figlia e allo sfratto del cantante.









Insomma, scandali, polemiche e il trauma del lutto. Lo chef Anthony Bourdain, famoso in tutto il mondo, si è tolto la vita nel giugno del 2018: lo hanno ritrovato impiccato nella sua stanza all'Hotel Le chambard di Kaysersberg, vicino a Colmar, il comune della regione del Grand Est francese nord-orientale e ora, a più di un anno dalla sua morte, la decisione che in pochi si aspettavano.





La sua famiglia ha deciso di mettere all'asta, per il prossimo ottobre, più di 200 beni personali, nominando come supervisore la Lark Mason Associates. L'intera collezione potrebbe avere un valore stimato di 400mila dollari, oltre 360.000 euro. Tra gli oggetti più preziosi di Bourdain un coltello da cucina Bob Krames su misura, che, da solo, vale più 6mila dollari, vari abiti dello chef e anche alcune opere d'arte.







Asia Argento, come detto, ora è tornata a fare capolino su Instagram. Ha postato una nuova foto sua foto in cui si mostra sorridente e in costume. E bionda platino. La didascalia è "Sono tornata, più forte di prima! #Harder #Better #Faster #Stronger". Sfoggia una forma fisica pazzesca, come le fanno notare sotto tanti amici, vip e non (anche Courtney Love commenta), e poi questa inaspettata svolta di stile, il biondo che a colpo d'occhio la rende praticamente irriconoscibile. Vi piace così?

