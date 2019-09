Recentemente Paola Caruso è tornata ospite nel salotto tv di Barbara D’Urso. A Pomeriggio 5 la ex Bonas di Avanti un altro ha ufficializzato la sua relazione con Moreno Merlo, l’ex tentatore di Temptation Island che le ha fatto tornare il sorriso dopo la fine della burrascosa storia con Francesco Caserta, il papà del suo Michelino. “Ora posso dirlo ufficialmente, ho un nuovo amore”, ha esordito Paola.

Il gossip, in realtà, circolava da diverse settimane e i due si erano già mostrati insieme sui social, ma solo ora la ex Bonas ha deciso di parlarne apertamente e raccontare i dettagli di questa storia d’amore. “Dovevo andare alla prima del Re Leone. Doveva accompagnarmi un amico, ma non poteva più venire. Allora gli ho chiesto di trovarmi un accompagnatore figo e si è presentato lui sotto casa mia”, ha continuato Paola raccontando del loro primo appuntamento. (Continua dopo la foto)









“Dopo quello che ho passato, ero un po’ bloccata, ma lui è stato bravo”, ha aggiunto rivelando anche che il bacio è scattato al stato al terzo appuntamento. “Mi ha fatto conoscere Michelino, siamo andati a cena fuori e sotto casa ci siamo guardati negli occhi ed è scattato…”, ha detto Moreno, anche lui ospite della D’Urso. Come detto, prima dell’annuncio ufficiale Paola e Moreno si erano già mostrati insieme sui social. (Continua dopo la foto)





D’altronde Paola Caruso è attivissima su Instagram, dove conta oltre 800mila follower. L’ultimo post, tuttavia, non ha riscosso il solito successo, ma ricevuto una marea di critiche e commenti al vetriolo. L’accusa principale è quella secondo cui Paola abbia abusato di Photoshop. Lo scatto la ritrae seduta sul pavimento, dopo aver utilizzato un dispositivo che massaggia la schiena. (Continua dopo foto e post)







Una posa sexy. Paola, ritratta di schiena, indossa solo un perizoma ma l’attenzione dei fan si è concentrata più che altro sulle gambe “strane e molto incurvate all’interno”, ad avviso di molti. E poi il letto, che proprio in corrispondenza della gambe sembra sollevarsi. “Volete usare Photoshop? Ok, ma abbiate la decenza di farlo per bene: il letto che si solleva non si può vedere” osserva uno. E un altro: “Evita queste foto, fai più bella figura”. E anche il lato B finisce nel mirino: “Sono io a vederci male o anche il fondoschiena è così photoshoppato che sembra finto?”.

