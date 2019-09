“Puffale!”. Cristina D’Avena, bikini atomico a 55 anni: fan in delirio per la foto di fine estate

Cristina D’Avena, a 55 anni, mostra un fisico invidiabile. La cantante italiana ha pubblicato una foto sui social mandando in estasi i suoi fan. Cristina D’Avena ha riportato le canzoni dei cartoni animate in tutta Italia e adesso si gode un po’ di sole e mare. “Facciamoci baciare ancora dal sole prima che l’autunno venga a bussare alla nostra porta… “ ha scritto la cantante su Instagram, a corredo dell’ultimo scatto in bikini.

La cantante ha mostrato un fisico al top, apprezzato a tal punto che un utente su Facebook, scrivendo “Ora capisco come si sente Papà Gamba Lunga!”, si è guadagnato il titolo di commento più votato grazie ai like dei tanti follower a cui la regina delle sigle dei cartoni non resta indifferente. Non solo.’’ (Continua a leggere dopo la foto)









Dopo quello di cocco, quello di soia, vorrei assaggiare il famoso latte D’avena….’’, ‘’Due gemelle, splendide sorelle con qualcosa in più, Terry e Maggie, Magic Girls’’, si legge. Alcuni più espliciti che mai (“ma quanto sei bona”, “#escile”) altri con un chiaro richiamo ai Puffi e a una delle sue canzoni più celebri: “Ma era Puffetta o puff -tetta”, “Wow che Puffbrocche”, “Ti pufferei….”, “Puffale!”. Ma c’è anche chi si lascia andare, per così dire, alla tenerezza: “Strapazzami di coccole”. Tutti incantati dal suo fisico in gran forma. (Continua a leggere dopo la foto)





I commenti sono maliziosi sì, ma non scadono mai nella volgarità. Del resto Cristina è stata, e continua ad esserlo anche adesso, la beniamina dei bambini. È un esempio di semplicità, tanto che molte donne le chiedono il segreto della sua bellezza, come questa follower: “Dimmi il tuo segreto sembrare una 30enne…. Dí la verità: dormi in congelatore… Se no non me lo spiego”. (Continua a leggere dopo la foto)





Cristina D’Avena è per tutti una specie di mito, una donna che non invecchia mai e che rimane sempre una bambina. Eppure, dal suo esordio nel mondo della musica sono passati tantissimi anni. Correva l’anno 1968 e una bimba tenerissima saliva sul palco de Lo Zecchino D’Oro con il brano Il valzer del moscerino.

