“Ma sei davvero tu?”. Taylor Mega, la foto prima della chirurgia plastica è assurda

Taylor Mega è avuto un passato burrascoso, è lei stessa a dichiararlo, molto tranquillamente, tramite un posto social su Instagram. Non tutti lo sanno che durante questo passato buio, la bella Taylor ha avuto problemi di tossicodipendenza. La giovane influencer, del resto, non ha mai nascosto di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica per migliorarsi e piacersi di più. Nelle scorse ore la stessa Taylor ha pubblicato su Instagram una foto della sua patente che risale a poco prima dei vari interventi in volto. Alla vista di tale immagine, i fan sono rimasti notevolmente scioccati.

Ecco dunque com’era Taylor Mega a 18 anni, prima dei ritocchini e prima di diventare un’icona del web. Qualche tempo fa Taylor Mega, direttamente dall’Isola dei Famosi, aveva ammesso di avere avuto un passato buio, dove faceva abuso di droghe pesanti. A quei tempi giovane era molto diversa, visto che aveva una vita molto più dimessa rispetto agli standard odierni. Continua a leggere dopo la foto









La Mega ha infatti fatto la cameriera, la barista e la commessa, come molte altre ragazze della sua età. Non si può dunque certo dire che l’influencer friulana non abbia mai conosciuto il lavoro in vita sua! A dimostrazione del grande cambiamento avvenuto, Taylor Mega ha dunque postato una foto scioccante, che risalente a quando aveva circa 18 anni. Quelli erano appunto per lei i tempi della tossicodipendenza, come da lei stessa precisato. Continua a leggere dopo la foto





La regina del web è palesemente molto diversa rispetto oggi: certamente non ha nessun ritocco in viso e ha persino i suoi amatissimi capelli rasati. “A 17 anni mi sono buttata sulle droghe pesanti, fino all’eroina. Poi sono riuscita a smettere da sola, mi si è attivato un meccanismo che mi ha permesso di eliminare dalla mia vita le persone con cui mi drogavo. Forse mi ha aiutato un angelo”, ha confidato. Continua a leggere dopo la foto







“Mi è capitato di pensare che non avesse più senso vivere“, ha aggiunto poi. Ho iniziato a 14 anni con le droghe leggere, poi a 17 anni ho rotto con il fidanzato di cui ero molto innamorata, sono andata in down totale e mi sono buttata sulle droghe pesanti, fino ad arrivare a quella più pesante di tutte, l’eroina.

Ti potrebbe anche interessare: