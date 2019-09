“Domenica pomeriggio di svago vedendo un grande MotoGP nella bellissima Misano. Adesso si torna al lavoro a Bologna a parlare di pari opportunità”. Così Maria Elena Boschi commenta il post, pubblicato sul suo profilo Instagram, che la ritrae sul circuito di Misano. Una domenica di relax e di divertimento per l’esponente del Pd ed ex ministra, che ha lasciato a tutti (anche chi non lo ammetterebbe mai) a bocca aperta con un outfit insolito.

Proprio lei, che siamo abituati a vedere in abiti formali di donna impegnata in politica o nelle vesti istituzionali, questa volta ha sfoggiato un bellissimo rossetto rosso fuoco che risalta i suoi lineamenti e scarpe con il tacco a spillo. Descritto così potrebbe passare per un look azzardato, magari fuori luogo, ma fidatevi: le foto social dimostrano che “Meb” è elegante, mai volgare e chic anche così. (Continua dopo la foto)









Anche perché, data l’occasione più che informale, ai tacchi vertiginosi e al rossetto che non passa inosservato la Boschi ha abbinato pantaloni neri, t-shirt sportiva e occhiali da sole alla moda per assistere alla gara di MotoGp di domenica scorsa. Che la Boschi, classe 1981, sia una donna bellissima non ci piove, ma in questa veste ha davvero fatto centro a giudicare dai commenti subito piovuti sotto al post. (Continua dopo la foto)





“Fantastica”, “Ma quanto sei bella!”, si legge tra gli oltre 200 commenti. E ancora: “Mamma mia che fisico strepitoso, una vera dea”, “Occhio che fai distrarre i motociclisti” e “La più bella in assoluto”. Naturalmente non mancano commenti negativi che, a prescindere da occasione e look, affollano i suoi post su Instagram. Ma ‘Meb’ continua a mostrare le sue attività quotidiane e i suoi look perfetti senza curarsene. (Continua dopo foto e post)







Proprio come è successo con le foto con le amiche in bikini di qualche settimana fa o con il video che la vede ballare il liscio alla recentissima Festa dell’Unità. Sì, la ex ministra si è mostrata impegnata in un ballo a due insieme a un anziano ma provetto ballerino: “Che coppia alla Festa dell’Unità di Firenze! Sul ballo devo un po’ migliorare… ma ci siamo divertiti. Viva il liscio e basta polemiche assurde”, ha scritto. E anche in quell’occasione non ha deluso in fatto di abbigliamento: era elegantissima con una semplice camicia bianca e pantaloni scuri.

