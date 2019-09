“Hai fatto il bagno nella fogna?”. Alessia Marcuzzi mostra il lato b ma i commenti la distruggono

Avete visto, è iniziato Temptation Island Vip 2 con Alessia Marcuzzi. Ed è proprio la bellissima conduttrice che è al centro di una inutile polemica, in queste ore. Un gruppo di hater l’ha brutalmente umiliata sui vari social network. Per quale ragione? Nessun motivo, come sempre, si sono attaccati a un dettaglio senza dubbio sciocco. Per il momento Alessia Marcuzzi si trova in Sardegna impegnata con le registrazioni della seconda edizione di Temptation Island.

Con lei è presente la figlia Mia ed entrambe hanno deliziato il popolo del web con degli scatti realizzati in spiaggia. Tantissimi seguaci hanno commentato che, nonostante la Pinella abbia 45 anni mostra un fisico invidiabile come una ventenne. L’ultima foto su IG a conferma di ciò mostra il meraviglioso fisico della conduttrice de Le Iene Show che entra in mare di spalle con il lato B da favola. Continua a leggere dopo la foto









Lo scatto sensuale ha scatenato una serie di commenti: tanti follower si sono lasciati andare a complimenti un po’ spinti, ma non sono mancate nemmeno le critiche da parte dei leoni da tastiera: “Mappamondo! Mi ricordi la pubblicità dello slip, non sei cambiata complimenti”. E proprio su questa foto, i tanti follower di Alessia Marcuzzi, però, hanno notato un dettaglio che ha completamente rovinato lo scatto in questione. Continua a leggere dopo la foto





Cosa è successo? In pratica il mare dove è presente Temptation Island Vip 2 è marrone e completamente sporco. Ecco a cosa si sono attaccati, con frasi anche molto umilianti: “Tutto bello tranne il mare!”; “Ma dove sei all’Idroscalo di Milano?”; “Dove sei al mare, alle fogne?”. A quel punto la diretta interessata ha spiegato che l’acqua era in quello stato a causa del mare mosso che ha portato in riva delle alghe. Continua a leggere dopo la foto







Ma di certo non si sono fermati dicendo che la bellezza della foto è stata compromessa per l’acqua torbida: “Tu bellissima, l’acqua troppo torbida, bruttissima!”. In questa occasione gli haters hanno davvero esagerato visto che la Pinella non ha nessuna colpa dello stato del mare sardo.

Ti potrebbe anche interessare: “Ho perso tutto”. Cristina Plevani del primo Grande Fratello lo confessa apertamente