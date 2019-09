“Stanotte sei andato via”, gravissimo lutto per Gennaro Lillio. Tutta la sua tristezza in questo post

Grave lutto per l’ex concorrente del Grande Fratello 2019 Gennaro Lillio, che in questi giorni dovrà dire addio al nonno Guido. È stato il modello ed ex compagno di Francesca De Andrè e Lory Del Santo ad annunciare la scomparsa dell’uomo via Instagram. Abbandonato dal padre quando aveva solo 3 anni, è stato cresciuto dalla madre. Il nonno era per lui una figura di riferimento alla quale, solo poche ore fa, è stato costretto a dire addio. Gennaro ha postato su Instagram una foto in cui compare accanto al nonno.

Sono trascorsi diversi anni da quello scatto che lo mostra quando era solo un bambino. Nella didascalia dell'immagine ha scritto: "Stanotte sei andato via. Tu sì che eri un vero guerriero, uomini veri che non nascono più. Non dimentico tutto l'amore che ci hai dato. Voglio ricordarti così. Ciao nonno Guido".









Poco più tardi, Gennaro ha aggiunto: "Non muore chi ha lasciato un segno indelebile nel nostro cuore". Proprio nella Casa del grande Fratello, Gennaro aveva raccontato di essere stato abbandonato dal padre quando aveva solo 3 anni. A crescerlo è stata la madre, una donna giovanissima e coraggiosa che gli ha insegnato tutto quello che sa. Nella Casa del reality show condotto da Barbara D'Urso, Lillio aveva raccontato.









"Mio padre mi ha abbandonato quando avevo 3 anni perché si è separato con mia madre. Lui inizialmente veniva a trovarci, dopodiché voleva tornare con mamma ma lei non voleva e quindi non è venuto più. Si è rifatto un'altra famiglia, so che ha anche dei figli. Io dai 3 anni fino ad oggi non ho mai più avuto notizie di lui. Ho l'ultimo cassetto da mettere a posto e una domanda: noi siamo due figli, siamo il tuo sangue?".



“Anche se ti sei separato da nostra madre perché ci hai abbandonato? Come hai fatto ad abbandonare qualcosa che è tuo?”. Una storia atroce che abbiamo già raccontato durante il periodo di permanenza di Gennaro nella casa più spiata d’Italia. Poi l’amore prorompente con Francesca e il suo passato è finito in secondo piano.

