La carriera e la popolarità di Aurora Ramazzotti sembrano essere diventate inarrestabili. La prima figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha da poco annunciato su Instagram la nuova avventura in radio. Dopo le esperienze in televisione con il Daily di X Factor e Vuoi Scommettere? accanto alla mamma, Aurora ha deciso di cambiare rotta e provare un’inedita esperienza approdando nel mondo della radio con ben due programmi.

Il primo è “The Flight” su Rtl in cui conduce il social corner, il secondo è “Generazione Zeta”, dove è la protagonista di un talent insieme a Marco Falivelli. A sostenerla ovviamente c’è sempre la Hunziker, che non appena la notizia è diventata ufficiale nelle sue Stories di Instagram ha subito condiviso numerosi video per celebrare il debutto della figlia come speaker radiofonica. (Continua dopo la foto)









Aurora, 22 anni, si è subito detta “felicissima” di questa nuova avventura e ha ringraziato chi le ha dato l’opportunità di cimentarsi in questo nuovo progetto che, almeno per qualche tempo, la porterà lontano dal piccolo schermo, il suo primo amore, da cui non è detto che non possa tornare da un momento all’altro, per seguire le orme della celebre mamma. (Continua dopo la foto)





Aurora è diventata molto popolare anche sui social negli ultimi tempi. Questa estate ha fatto compagnia ai suoi fan con tantissimi foto e video delle sue vacanze, con o senza l’ormai inseparabile fidanzato Goffredo Cerza. Poco fa, poi, la figlia di Eros e Michelle, che piace anche perché è una ragazza semplice e ironica, ha caricato una nuova foto che ha lasciato tutti senza fiato. Uno scatto in cui sembra la nuova versione mora di Eva Kant. (Continua dopo foto e post)







Fisico perfetto e curve messi in risalto da una tutina nera super aderente con tanto di stivali alti e sguardo ammaliante: così Aurora “provoca” e fa impazzire tutti i suoi fan. Pioggia di complimenti – “Hot”, “Stai benissimo così” e “Cosa sei…” – e riferimenti al noto fumetto di Diabolik: “Eva Kant brunette. Che bella!”, “Aurora sembri Eva Kant! Dov’è il tuo Diabolik?”, gli scrivono alcuni. Ma le somiglianze non finiscono qui. Per qualcuno con quella tutina somiglia a Catwoman, per altri ricorda il cartone “Occhi di gatto”. E pure una delle Charlie’s Angles, osserva un fan. In sostanza, comunque, questo look total black ha stregato davvero tutti.

