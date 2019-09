Impossibile aver dimenticato Mila Suarez all’ultimo Grande Fratello Vip. È stato proprio lì, nella Casa più spiata d’Italia che il pubblico ha conosciuto meglio la bellissima modella che ha avuto scontri accesissimi con Francesca De Andrè. Un tempo Mila era fidanzata con Alex Belli, con cui non è finita bene. A proposito: stando alle voci di corridoio, l’attore dovrebbe presto sbarcare a Temptation Island Vip con la nuova ragazza, Delia Durian, al posto di Ciro Petrone e la sua Federica.

E a Pomeriggio Cinque Mila ha confermato a Barbara D’Urso di essere single e di aver archiviato definitivamente la burrascosa storia d’amore con lui, “Alex Belli? L’ho dimenticato, basta”. E lo stesso vale per l’attuale compagna di lui, con cui la Suarez si è più volte scontrata in tv: “Ormai sono usciti dalla mia vita, quindi non voglio più saperne niente”. (Continua dopo la foto)









Mila Suarez ha anche partecipato all’ultima edizione della Mostra del Cinema di Venezia e anche in quell’occasione ha voluto fare una riflessione sulla sua vita attuale: “Beh, finalmente oggi tra queste luci ho capito davvero ciò di cui avevo bisogno: dopo essermi ritrovata, aver imparato a bastarmi da sola, ritrovando quegli sprazzi di luce che nei miei momenti solitudine a volta mi dimenticavo”, ha scritto su Instagram. (Continua dopo la foto)





Ed è proprio su Instagram che arriva una foto bollente di Mila. La modella condivide spesso con i suoi follower alcuni scatti del suo quotidiano e poche ore fa ha postato sul suo profilo una foto che ha fatto innamorare e girare la testa a molti. Che la Suarez sia una donna sexy e bellissima è evidente, ma con quel costume intero scollatissimo con cui posa nell’ultima foto social è davvero da infarto. (Continua dopo foto e post)







“L’amore è la verità sono le più importanti valute nel libro dell’umanità. Sono una forte sostenitrice del fatto che ognuno di noi si merita vero amore”, ha scritto lei sotto alla foto che la vede con il décolleté in bella mostra e contenuto a stento dal costume nero. Commenti dei fan estasiati a pioggia: “Una Donna con la D maiuscola”, “Sei troppo bella da incantarsi”, “Sei uno spettacolo”.

