Dopo essersi presa la sua rivincita contro gli hater e lanciato un messaggio importante per donne che come lei hanno subito attacchi sterili per le loro “imperfezioni”, Vanessa Incontrada mostra il suo lato più privato di sé. L’attrice, conduttrice e showgirl spagnola è attivissima ultimamente su Instagram. In passato è stata letteralmente ‘massacrata’ per aver preso qualche chilo dopo la gravidanza e se solitamente rispondeva alle accuse e alle critiche sul suo fisico solo e soltanto con il silenzio, negli ultimi tempi ha deciso di intervenire.

Sempre con eleganza, s’intende. E così ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che la ritrae con la luce del sole alle spalle. Indossa un top grigio scuro e guarda fissa l’obiettivo e scrive sotto allo scatto: “Le vostre imperfezioni vi renderanno uniche, amatele. Besitos Amigos”. Ovazione sarebbe dire poco: solo applausi per lei, anche dalle colleghe vip. (Continua dopo la foto)









Qualche giorno dopo Vanessa Incontrada è tornata sui social con uno dei suoi “Vane Ricordi” e, ancora una volta, incassato solo complimenti. Ha pubblicato una foto bellissima, in bianco e nero, in cui posa come una vera diva (tanto che non è mancato il paragone con Sophia Loren): capelli raccolti, gambe accavallate e abito fantasia leggermente scollato sul davanti. Bellissima e molto femminile. (Continua dopo la foto)





L’ultimo post, invece, è tutto per il suo amore. Il compagno, Rossano Laurini, spegne le candeline e Vanessa ha voluto fargli gli auguri pubblicamente con una foto di loro due teneramente abbracciati. Un’immagine dolcissima pubblicata con questa didascalia: “Semplicemente e con tutto il mio amore feliz cumpleaños mio Rossano”. Per la cronaca i due stanno insieme dal 2007 e l’anno successivo hanno avuto il loro primo e unico figlio, Isal. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Semplicemente e con tutto il mio amore feliz cumpleaños mio Rossano ❤❤😘😘🥰🦋🎂 Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada) in data: 12 Set 2019 alle ore 10:41 PDT



La foto di coppia di Vanessa è un successone immediato. “Tantissimi auguri a tuo marito!!! Siete una coppia bellissima”, scrive un fan. E ancora, si legge sotto: “Troppo belliiiii… E tantissimi Auguri Rossano. Un Grande Uomo che ti rende ogni giorno più felice Vane. Basta vederti.. I tuoi occhi si illuminano”. I “bellissimi” e “meravigliosi” non si contano. E il tenero scatto di Vanessa e Rossano ha già raggiunto oltre 48mila like.

