Si è parlato molto nei giorni scorsi di Paola Barale per via delle sue dichiarazioni su Gianni Sperti. La showgirl, 52 anni, è stata ospite di una puntata speciale del Maurizio Costanzo Show per ricordare Mike Bongiorno, che ha affiancato a “La Ruota della Fortuna” ed è tornata a parlare dell’ex marito dopo essere stata stuzzicata da Pio e Amedeo. Per la cronaca Paola e Gianni sono stati a lungo una delle più belle coppie della tv.

Hanno spesso condiviso il palco e la loro unione sembrava più solida che mai finché i non sono arrivati al divorzio. Una separazione burrascosa, le cui cause non sono mai state chiarite dai diretti interessati. Difficilmente la Barale parla di Sperti, ma sul palco del Maurizio Costanzo Show si è lasciata andare, ma solo per mano dei duo comico Pio e Amedeo . (Continua dopo la foto)









Insieme alla Barale c’era anche Simona Ventura sul palco ed è a lei che i due si sono rivolti per una domanda sull’ex coppia: “Cosa ha accomunato per anni Paola Barale e Gianni Sperti? A: la passione per il ballo. B: le stesse sopracciglia ad ali di gabbiano. C: la capacità di guadagnare in televisione senza fare niente.” Ma prima che la Ventura potesse intervenire, è stata la stessa Barale a rispondere. (Continua dopo la foto)





Così: “Le sopracciglia le aveva diverse allora. Te la dico io la risposta, la C. All’epoca non faceva ancora le sopracciglia, non aveva l’estetista”, ha detto a Pio e Amedeo scatenando le risate del pubblico del teatro Parioli. Anche se non la vediamo sul piccolo schermo come un tempo, poi, Paola si tiene in contatto con i fan attraverso i social ed è su Instagram che nelle scorse ore è apparso un suo video che ha mandato tutti in estasi. (Continua dopo foto e post)







Paola Barale è sempre stata uno schianto e anche oggi, a 52 anni, il suo fisico è da dieci e lode. Non è infatti passato inosservato il filmato in cui si allena. “Operazione antiruggine”, scrive lei con ironia, che ha ripreso a fare sport con il suo personal trainer di fiducia. Beh, di ruggine nemmeno l’ombra. Anzi, ha un corpo mozzafiato! E la tenuta ginnica non fa che metterlo in risalto. I complimenti e gli applausi virtuali dei suoi ammiratori non sono tardati ad arrivare.

