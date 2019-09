Quali sono i giochi online più apprezzati dagli italiani?

Gli italiani hanno sempre dimostrato di essere legati al gioco. Con il perfezionamento dei portali che offrono gioco online la scelta si è ampliata esponenzialmente. I giocatori sono quindi orientati ad accogliere le novità o tendono ad essere tradizionalisti? Ecco alcuni dati per capirne di più

Chi ha iniziato a giocare online avrà sicuramente notato che ogni sera – aprendo il portale di fiducia – le possibilità offerte sono veramente ampie. Gli amanti delle slot (fisiche o virtuali che siano) ben sanno che i temi sono veramente tanti. Chi ama le lotterie sa che può giocare in ogni momento, vista la frequenza delle estrazioni, e che i premi messi in palio sono numerosi. I frequentatori dei casinò online, invece, possono optare tra diversi giochi di carte, giochi di abilità e così via. I dati forniti nel 2017 dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli restituiscono una fotografia completa delle passioni degli italiani in fatto di gioco.









Dati sul gioco: la classifica dei giochi più popolari

Slot machine

Giocare alle slot machine è molto comune e frequente. Grazie alla rete di distribuzione capillare nella maggior parte delle località italiane, le slot sono il gioco più familiare insieme alla lotteria e alle scommesse sportive. Le slot online riproducono l’atmosfera che creano quelle reali: è possibile giocare a diverse slot (tema arcade, tema avventura, tema storico e così via).

VLT

Molto spesso confuse con le slot, le macchine Videolottery permettono di raggiungere guadagni molto più elevati. Essendo connesse ad una rete nazionale, le VLT offrono una modalità di gioco di ampio respiro e per questo sono amate dai giocatori.





Casinò online: il segreto del loro successo

I casinò online sono solo al terzo posto della classifica sui giochi più apprezzati in Italia ma, se si vuole considerare la loro rapidità di diffusione, occupano decisamente un posto rilevante nel mondo del gioco nostrano. Probabilmente la ricetta del successo dei casinò online consiste nella diffusione che la rete gli ha regalato. Ma non è solo questa la causa. In primis i casinò online permettono di giocare a giochi molto popolari come carte (blackjack, poker), roulette e così via.

In seconda istanza, i bonus di benvenuto molto generosi per i nuovi iscritti hanno favorito la creazione di uno specifico segmento di mercato che ruota intorno ai casinò online. Snai offre ad esempio un bonus pari a 25€, molti marchi noti offrono un bonus percentuali ed altri casinò che hanno bisogno di farsi conoscere arrivano a offrire fino a 500 euro per i nuovi giocatori. È vero che in certi casi la prudenza nei confronti di siti di dubbia affidabilità non sia mai abbastanza, ma è anche vero che la strategia dei bonus di ingresso sta regalando ottimi successi ai professionisti del settore.

Quali sviluppi per i giochi online?

La fatidica domanda da porsi sembra essere proprio questa: verso che direzione evolveranno i giochi online? Come può la vasta offerta e la frammentazione del mercato influire sulle attitudini dei giocatori? Una previsione abbastanza ragionevole potrebbe risiedere nel pronosticare il successo di tutti quegli imprenditori del gioco che hanno il coraggio di reinventare modelli tanto cari al pubblico. In regime di concorrenza, d’altro canto, emergerà il vero talento inventivo e tecnico che ha sempre mosso il mondo del gioco.