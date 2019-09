È un periodo d’oro per Marco Mengoni. Anzi, di platino. Il cantante di Ronciglione sta infatti spopolando con il singolo “Muhammad Ali”, tratto dall’album ‘Atlantico’, che ha ottenuto il Disco di Platino. Il 51esimo in 10 anni, da quando cioè ha iniziato il suo brillante percorso artistico. Subito dopo l’annuncio, i fan di Marco hanno espresso tutta la loro gioia anche su Twitter, dove hanno mandato in cima ai trend topic l’hashtag #MuhammadAliPlatino.

Il suo pubblico lo ama da sempre. Grazie alla sua gentilezza e al talento innato, negli anni Mengoni negli anni si è aggiudicato un posto d’onore nell’olimpo dei big della musica italiana. Non c’è infatti un singolo che registri un successo pazzesco. Da poco, inoltre, l’artista classe 1988 lanciato da X-Factor, ha anche aggiunto una nuova tappa al suo “Mengoli Live 2019”: il 24 novembre sarà al PalaSele di Eboli, in provincia di Salerno. (Continua dopo la foto)









Nelle ultime ore, poi, Marco Mengoni ha partecipato a un evento per la lotta contro l’inquinamento insieme al sindaco di Milano Giuseppe Sala. Circa 50 bambini che iniziano la prima elementare hanno ricevuto dal primo cittadino e dal cantante le borracce che il Comune ha deciso di distribuire nelle scuole per combattere l’utilizzo della plastica. Sono 100mila le borracce che verranno distribuite nelle elementari e medie della città, in collaborazione con MM e A2A. (Continua dopo la foto)





“Io con il progetto Atlantico ho costretto tutti i miei musicisti a usare delle borracce al posto delle bottiglie di plastica – ha detto Mengoni -. Abbiamo un sindaco così attento a questi temi ed è bellissima questa iniziativa”. Poi Marco ha condiviso su Instagram un selfie con il sindaco: “Promessa mantenuta! Consegnare borracce nelle scuole con un sindaco così premuroso e attento ti fa continuare a credere negli esseri umani. Bravo zio Beppe Sala”. (Continua dopo foto e post)







Marco Mengoni ha ricevuto tantissimi like e complimenti sotto al post che lo ritrae con il sindaco Sala alla manifestazione, ma a dirla tutta la maggior parte dei fan si è concentrata sul suo nuovo look. Tutti sorpresi e non positivamente: “Barba e capelli… Ma che è successo?”, scrive una fan. E altri: “Ma che hai passato? Non ti ho mai visto più strano e trasandato come in questa foto”, “Amo con sta barba che ci vogliamo fare, le trecce?”. C’è anche chi trova somiglianze: “Marco ti stai trasformando in Neri Marcorè”, “Bella la storia delle borracce, grandi tu e Beppe, ma tu stai assomigliando sempre di più a un altro Beppe nazionale: Vessicchio!!!”.

