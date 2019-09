“Oggi compie 9 anni!”. Vi ricordate Beatrice, la figlia di Nek? È cresciuta tantissimo ed è tutta il papà

Che meraviglia la figlia di Nek! Il cantante, da sempre riservatissimo, fa uno strappo alla regola e si mostra su Instagram accanto alla figlia Beatrice, che proprio oggi compie nove anni. “Eccola qui, nove anni oggi – scrive con orgoglio – Con tutta la sua energia e creatività (come si può ben ammirare qui con il mio telefono in totale autogestione). Un amore più grande non si può provare. Buon compleanno Beatrice. E che gioia sia sempre”. La mamma di Beatrice si chiama Patrizia Vacondio ed è la moglie di Filippo da ben tredici anni fa.

Già nei giorni scorsi Nek si era immortalato sui social insieme alla bambina. E' successo in occasione del lancio del nuovo singolo 'Cosa ci ha fatto l'amore'. "Io e Beatrice, per ora, abbiamo deciso di darvi la notizia così, a modo nostro!", ha scritto Filippo Neviani, questo il vero nome del cantautore, che ha quindi postato un video in cui papà e figlia cantano insieme.









Più di 20mila i like collezionati dal post, con tanti complimenti da parte di fan e colleghi del mondo dello spettacolo. "La bellezza di Bea", scrive Emma Marrone, cui fanno eco le colleghe Alessandra Amoroso e Giusy Ferreri. Mentre i follower si scatenano sul gioco delle somiglianze: "Ha i tuoi stessi occhi", scrive qualcuno. "Quando siamo insieme, è la mia guardia del corpo", ha raccontato l'ex coach di "Amici" a proposito della sua principessa.





"Non ama condividermi. Quando l'accompagno a scuola preferisce che non entri nell'atrio, vuole evitare che i bambini mi chiedano un autografo. Se i fan chiedono troppe foto, dice: "Basta, il papà è mio". E tutti rimangono spiazzati". Patrizia ha anche un'altra figlia: Martina, che da poco si è laureata, nata da una precedente relazione.







L’amore tra Nek e Patrizia è stato vissuto lontano dal gossip ma il cantante ha spesso dedicato canzoni alla sua dolce metà. Nel brano “Fatti avanti amore”, per esempio, si ritrovano le parole dedicate a una donna forte e passionale che gli ha cambiato la vita.

