“Sei una dea”. Isabella Ferrari, spacco esagerato e si vede tutto. Bomba sexy a 55 anni

Da reginetta dei film leggeri a colonna del cinema italiano. Isabella Ferrari negli anni 80 era la classica bella ragazza, protagonista delle pellicole leggere, come la Selvaggia in Sapore di mare, il suo primo film.

I capelli biondi, gli occhi azzurri, quei modi sbarazzini e delicati: quanti ragazzi si sono innamorati di Isabella Ferrari da giovane? Col tempo la protagonista di Sapore di mare ha lasciato spazio ad una donna sempre più sofisticata e affascinante.

Alla Mostra del Festival del Cinema di Venezia Isabella Ferrari ha incantato tutti. 55 anni portati da favola, l’attrice ha calcato il red carpet della manifestazione con sofisticata ispirazione per un outfit due pezzi (gonna e camicia) firmato Etro. La Ferrari indossava una gonna flower power in taffetà di seta damascata con pieghe ampie abbinata a una camicia bianca a maniche lunghe. Collana scintillante, clutch color amarena, Isabella ha riscosso applausi e consensi sul tappeto rosso veneziano. (Continua a leggere dopo la foto)









Per completare l’outfit, Isabella Ferrari ha puntato su un make up illuminante e un’acconciatura un po’ spettinata, una vera diva. Classe ed eleganza sono accentuate anche negli scatti che l’attrice pubblica quasi giornalmente sui social. L’ultima in ordine di tempo ha colpito i suoi follower. Isabella posa cinta da un vestito-vestaglia di raso nero, uno scollo che mostra un accenno di seno e lo spacco che mostra le sue bellissime gambe. “Divina…. Bellissima da sempre”, “La mia donna dei sogni!”, “Fantastica al ci fai sognare”, “Che donna”, “Stupeda”, “Superba!”. (Continua a leggere dopo la foto)





E ancora: “Degna erede di Virna Lisi”, “Una Dea”, “Bellezza incommensurabile”, “La tua bellezza fa resuscitare”, “La quintessenza della femminilità”. Isabella Ferrari è un concentrato di sensualità ed eleganza e in tanti apprezzano questo suo modo di mostrarsi sempre con grande garbo, mai esagerando e sfociando nella volgarità che purtroppo oggi accomuna molte donne del mondo dello spettacolo. Isabella Fogliazza – questo il vero nome della Ferrari – nasce il 31 marzo 1964 a Ponte dell’Olio, in provincia di Piacenza. (Continua a leggere dopo la foto)





Nel mondo dello spettacolo esordisce giovanissima aggiudicandosi la fascia di Miss Teenager ed entrando nelle grazie di Gianni Boncompagni, un percorso che anticipa quellao di un’altra star lanciata dall’ex regista di Non è la Rai: Claudia Gerini. Indimenticabile la sua partecipazione in Distretto di polizia, con grazie al quale diventa una star delle serie tv. La serie riscuote infatti un successo straordinario in termini di gradimento e di audience.

