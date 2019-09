Giulia Cavaglia si è fatta conoscere al grande pubblico nello studio di Uomini e Donne. Prima come corteggiatrice (di Lorenzo Riccardi, che non l’ha scelta), poi come tronista. Alla fine del suo percorso ha scelto Manuel Galliano, ma la loro storia è finita dopo poco. L’altro suo pretendente, quello scartato, era Giulio Raselli che, a partire dal prossimo 16 settembre, ritroveremo in studio. È ufficiale: è Giulio uno dei nuovi 4 tronisti. E ha le idee chiare.

Intervistato dal settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni', l'ex corteggiatore ha rivelato quali sono le caratteristiche ideali che deve avere una ragazza per stargli a fianco: "Voglio vicino a me una donna che sappia cosa vuole, veloce di testa. Non voglio essere illuso. Ce la metterò tutta!", ha detto Raselli al magazine. Ma ha anche lanciato una frecciatina non troppo velata alla Cavaglia: "Giulia mi ha deluso parecchio. A quanto mi risulta la sua scelta si è rivelata poi sbagliata…".









Dal canto suo, Giulia, non torneraà sui suoi passi. Non scenderà, cioè, le scale dello studio per andare a corteggiare Giulio, altrimenti lo avrebbe già fatto. Ma i suoi like a certi commenti sul nuovo tronista avevano lasciato col fiato sospeso i fan. Per ora, però, nessun colpo di scena. Ma a proposito di Instagram, è lì che la Cavaglia ha condiviso una novità con il suo pubblico social.





Ha un "nuovo" naso. L'ex tronista di Uomini e Donne ha postato le foto del prima e del dopo tra le sue Storie dove in effetti si nota bene la differenza. Ha anche rivelato nei dettagli l'intervento a cui si è sottoposta. Non una vera e propria operazione chirurgica in realtà: "Non ho fatto un intervento di rinoplastica, ho semplicemente fatto il rinofiller. Un intervento che dura dai 3 ai 4 minuti, praticamente sono delle mini punturine che ti fanno sopra al naso così da renderlo più omogeneo".







Giulia, che ha anche indicato la clinica a cui si è rivolta, ha fatto solo delle punturine quindi, il cui effetto non è permanente, come spiegato ai fan. Ha chiarito di non essere andata sotto ai ferri e che il ritocchino “non è permanente, dopo un po’ si riassorbe e dopo un annetto va rifatto”. Dalle foto del prima e del dopo postate da Giulia, la differenza si nota, ma non ha stravolto il suo aspetto.

