Nei giorni scorsi il nome di Maddalena Corvaglia ha fatto il giro di siti e giornali perché, dopo settimane e settimane di rumor, sembra essere arrivata la conferma sulla fine dell’amicizia di lunga data con Elisabetta Canalis. Oltre al bancone del celebre studio del tg satirico, le due ex Veline di Striscia la Notizia per anni hanno condiviso tutto. Erano inseparabili, ma non si seguono più su Instagram e sui rispettivi social non postano foto e video insieme.

Fino a poco tempo fa vivevano entrambe a Los Angeles e la Canalis era stata accanto alla Corvaglia anche nel periodo più duro, quello della separazione dal marito Stef Burns e l'amica l'aveva più volte ringraziata pubblicamente. Maddalena, poi, era stata fra i primi a fare gli auguri di compleanno alla Canalis per i suoi 40 anni con una dedica speciale. Da qualche anno le due erano anche diventate socie in affari, aprendo a Los Angeles una palestra, la Sky View LA.









Ora, dopo tanti rumor, è Elisabetta Canalis a rompere il silenzio e a confermare in un'intervista a Chi come il rapporto con l'amica del cuore sia stato compromesso. Eli ha risposto così a una domanda sull'amica: "Immaginavo che me l'avreste chiesto, ma è un argomento molto delicato di cui preferirei non parlare". Ha poi aggiunto che la palestra di LA l'hanno data in affitto e rivelato che sta lavorando a un altro progetto legato al fitness che però è ancora top secret.





Da Maddy, invece, ancora silenzio sull'argomento. Nelle ultime ore è però apparsa sul suo profilo Instagram una foto che ha subito scaldato gli animi dei suoi tanti fan. La Corvaglia è seduta su una scala a chiocciola e indossa un abitino nero aderente e scollato, che mette in evidenza il suo fisico perfetto. Non solo. Nell'allargare leggermente le gambe lascia intravedere la biancheria intima colorata.





Visualizza questo post su Instagram Good morning ☀️… Viva il sole che non ci abbandona 😃 @fernandogallinelli Un post condiviso da Maddalena Corvaglia (@maddalena_corvaglia) in data: 9 Set 2019 alle ore 10:53 PDT



Un dettaglio che non è certo sfuggito ai fan. Tra i tantissimi “Sei meravigliosa”, “Illegale” e “Stupenda” si legge anche: “Con quelle mutandine ‘vedo non vedi’ ti confermi ancora una volta una donna di grande sensualità”. Ma c’è anche chi è convinto che l’intimo in bella mostra non sia frutto di un incidente: “Non per sembrare volgare o far pensare che chissà dove possa andarmi a cadere l’occhio ma si intravede la mutandina. Fatto apposta. L‘hai abbinata pure col colore dello smalto delle unghie. La classe non è acqua”. Resta il fatto che Maddy si conferma una bellezza che mette tutti d’accordo.

