La figlia di Maria Grazia Cucinotta. Si chiama Giulia, ha 18 anni ed è identica alla mamma

Avete mai visto la figlia di Maria Grazia Cucinotta? Si chiama Giulia e ha appena compiuto 18 anni. Come è? Ovviamente bellissima come sua mamma. La prima e unica figlia della bella attrice ha raggiunto la maggiore età e i suoi genitori, che la amano alla follia, hanno organizzato per lei una festa splendida a tema Egitto. È raro, anzi rarissimo, che Maria Grazia Cucinotta posti sui social foto della figlia ma, in occasione del 18esimo compleanno della ragazza, lo ha fatto.

“Auguri amore per i tuoi 18anni – ha scritto la Cucinotta – La nostra vita è cominciata da quando abbiamo sentito per la prima volta il battito del tuo cuore e quel battito è il battito del nostro cuore, ogni volta che ti guardiamo, amandoti ogni secondo di più, tu sei la nostra vita, la nostra felicità”, è questa la didascalia del video postato su Instagram nel quale la ragazza sorride felice accanto ai genitori. Alta, slanciata, bruna e bellissima come la mamma, Giulia Violati è la gioia dei suoi genitori. Continua a leggere dopo la foto









in un vestito luminoso che mette in risalto la forte somiglianza con l’affascinante mamma. Giulia è nata dal matrimonio di Maria Grazia Cucinotta con l’imprenditore Giulio Violati. Un’unione che dura dal 1995 e che è stata coronata dall’arrivo della piccola Giulia. Come la Cucinotta ha raccontato, la ragazza, dopo aver finito la scuola, si iscriverà alla Luiss. Anche se il suo sogno è quello di fare un’esperienza lavorativa all’estero. Continua a leggere dopo la foto





E la madre, che ha lasciato la sua città (Messina) quando aveva solo 18 anni, non potrà certo remarle contro. E mentre si crea la sua strada, la piccola Giulia fa esperienze che non sono da tutti. Per esempio ha affiancato la madre in un progetto cinematografico, contribuendo alla realizzazione di un film prodotto dalla Cucinotta sul tema del bullismo, “Teen”. L’idea del film è stata proprio di Giulia che, a 6 anni, ha vissuto una brutta esperienza. Farà cinema anche lei? Pare che non sia questo il suo desiderio ma chissà. Continua a leggere dopo la foto





In un’intervista di qualche tempo fa la Cucinotta aveva confessato che avrebbe desiderato un altro figlio: “Per dieci anni mi sono accanita con ogni farmaco, terapia e tecnologia che la scienza possa offrire. Poi mi sono arresa. Se non avessi già avuto Giulia, però, sarei ricorsa ad altre tecniche come l’eterologa e la maternità surrogata”. Per festeggiare il compleanno, la bella Giulia ha persino aperto il suo account Instagram che, però, privato. Segno che non ha voglia di mostrare a tutti la sua vita. Brava.

